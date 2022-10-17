Сегодня, 17 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча – где и во сколько смотреть
Событие, которое нельзя пропустить
la chaine L'Équipe
В парижском театре Шатле в понедельник, 17 октября, состоится 66-я церемония награждения лучшего футболиста года. Победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) объявит France Football.
Get ready...— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 13, 2022
2022: ????✨#ballondor pic.twitter.com/4It9CwvN2t
Церемонию вручения премии Золотой мяч-2022 в Украине можно будет увидеть на YouTube-канале Футбол 2.0. Начиная с 20:50 и до 21:30 зритель сможет увидеть студию, посвященную премии, в которой ведущие расскажут все главные подробности мероприятия. Сама же церемония начнется в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, фаворитом на приз считают нападающего "Реала" Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.
Популярное сейчас
- Дебют в Эль-Классико удался: Известна оценка Лунина за матч с Барселоной
- Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172
- Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире
- Металлист уже третий, шанс для Лунина, поражение Миколенко. Главные новости за 15 октября
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали