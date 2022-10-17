Куртуа – обладатель трофея Яшина от France Football
Обошел Нойера, Эдерсона и Алиссона
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Тибо Куртуа – лучший вратарь прошлого сезона по версии France Football. Бельгийский гоклипер помог "Реалу" добыть победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге.
THIBAUT COURTOIS IS THE 2022 YACHINE TROPHY WINNER!#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/xRpkyaQkLI— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
10-ка претендентов, объявленная 12 августа, выглядит следующим образом:
- Яссин Буну ("Севилья");
- Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
- Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);
- Эдерсон ("Манчестер Сити");
- Майк Маньян ("Милан");
- Эдуар Менди ("Челси");
- Мануэль Нойер ("Бавария");
- Ян Облак ("Атлетико" Мадрид);
- Кевин Трапп ("Айнтрахт");
- Уго Льорис ("Тоттенхэм").
THIBAUT COURTOIS IS THE 2022 YACHINE TROPHY WINNER!@realmadrid#TrophéeYachine #balondor pic.twitter.com/llvIhMm1iz— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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