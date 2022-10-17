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Куртуа – обладатель трофея Яшина от France Football

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Обошел Нойера, Эдерсона и Алиссона

Куртуа – обладатель трофея Яшина от France Football

Фото: twitter.com/thibautcourtois

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Тибо Куртуа – лучший вратарь прошлого сезона по версии France Football. Бельгийский гоклипер помог "Реалу" добыть победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

10-ка претендентов, объявленная 12 августа, выглядит следующим образом:

  • Яссин Буну ("Севилья");
  • Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
  • Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид);
  • Эдерсон ("Манчестер Сити");
  • Майк Маньян ("Милан");
  • Эдуар Менди ("Челси");
  • Мануэль Нойер ("Бавария");
  • Ян Облак ("Атлетико" Мадрид);
  • Кевин Трапп ("Айнтрахт");
  • Уго Льорис ("Тоттенхэм").
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В статье: Золотой мяч Тибо Куртуа france football
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