Нуньес, Нкунку, Канселу, Рюдигер, Маньян и Киммих заняли 25 место в рейтинге Золотого мяча
Все набрали одиннаковое количество баллов
Фото: https://twitter.com/francefootball
France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.
По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:
- Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", "Бенфика")
- Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг")
- Жоау Канселу ("Ман Сити")
- Антонио Рюдигер ("Реал", "Челси")
- Майк Меньян ("Милан")
- Йозуа Киммих ("Бавария")
Вручение Золотого мяча и сопутстсующих трофеев начнется в 21:30.
Equally ranked at the 25th place for the 2022 Ballon d’Or! @Darwinn99@LFC#ballondor pic.twitter.com/vIImhsI3db— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Забарный даже не пытался бороться за мяч. О красной карточке защитнику Динамо в матче с Шахтером
- Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- Триллер на Камп Ноу, кресты Бойко и Яремчук в плей-офф ЛЧ. Главные новости за 12 октября
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Новости по теме
- 09:57 Украинские Один из лучших полузащитников того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает День рождения
- 14:05 Зарубежные Журналист France Football - о ЗМ для Месси: Первый сезон Лионеля в Париже очень разочаровал
- 06:27 Украинские Страсти вокруг телепула, Месси без Золотого мяча. Главные новости за 12 августа
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet