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Нуньес, Нкунку, Канселу, Рюдигер, Маньян и Киммих заняли 25 место в рейтинге Золотого мяча

Общие новости
(1 голосов)

Все набрали одиннаковое количество баллов

Нуньес, Нкунку, Канселу, Рюдигер, Маньян и Киммих заняли 25 место в рейтинге Золотого мяча

Фото: https://twitter.com/francefootball

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France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:

  • Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", "Бенфика")
  • Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг")
  • Жоау Канселу ("Ман Сити")
  • Антонио Рюдигер ("Реал", "Челси")
  • Майк Меньян ("Милан")
  • Йозуа Киммих ("Бавария")

Вручение Золотого мяча и сопутстсующих трофеев начнется в 21:30.

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В статье: Золотой мяч france football
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