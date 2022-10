Фоден, Бернарду и Александр-Арнольд заняли 22-е место в рейтинге Золотого мяча

France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

По итогам подсчета голосов 3 футболиста набрали равное количество баллов. 22-е место разделили следующие игроки:

Фил Фоден ("Ман Сити")

Бернарду Силва ("Ман Сити")

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

Вручение Золотого мяча и сопутстсующих трофеев начнется в 21:30.