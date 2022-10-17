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Карим Бензема – обладатель Золотого мяча 2022

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Закрепил ощущения в Класико

Карим Бензема – обладатель Золотого мяча 2022

Фото: twitter.com/francefootball

Новина українською

Карим Бензема – победитель голосования за Золотой мяч 2022 от France Football. В прошлом году самый престижный индивидуальный трофей получил Лионель Месси.

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Карим уже получил награду игроку сезона от УЕФА. В том голосовании он опередил одноклубника Тибо Куртуа и Кевина де Брюйне ("Ман Сити").

В прошлом сезоне Карим завоевал со сборной Франции Лигу Наций УЕФА, стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов УЕФА, завоевав "ушастого", а также стал лучшем бомбардиром сезона в Ла Лиге, завоевав и её.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч france football
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
17.10.2022 в 23:57
Ну, как бы да, чего уж тут. Лучший игрок первого полугодия 2022 года. Базара нет.
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2.dc (Николаев)
17.10.2022 в 23:50
Не знаю, как по мне - человек просто хорошо делает свою работу. Заслуживает ли это аж "Золотого мяча" - раз уж дали, может и заслуживает)
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Elektrikc (Львів)
17.10.2022 в 23:47
Як так, це ж м'ячик гнома!!!
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oleksa_lv (Львів)
17.10.2022 в 23:00
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