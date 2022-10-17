Карим Бензема – обладатель Золотого мяча 2022

Карим Бензема – победитель голосования за Золотой мяч 2022 от France Football. В прошлом году самый престижный индивидуальный трофей получил Лионель Месси.

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Карим уже получил награду игроку сезона от УЕФА. В том голосовании он опередил одноклубника Тибо Куртуа и Кевина де Брюйне ("Ман Сити").

В прошлом сезоне Карим завоевал со сборной Франции Лигу Наций УЕФА, стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов УЕФА, завоевав "ушастого", а также стал лучшем бомбардиром сезона в Ла Лиге, завоевав и её.