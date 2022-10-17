Золотой мяч-2022. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения
Сегодня мы узнаем имя лучшего игрока планеты 2022 года
Фото: France Football / Автор неизвестен
В парижском театре Шатле в понедельник, 17 октября, состоится 66-я церемония награждения лучшего футболиста года. Победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or).
Церемонию вручения премии Золотой мяч-2022 в Украине можно будет увидеть на YouTube-канале Футбол 2.0.
Начиная с 20:50 и до 21:30 зритель сможет увидеть студию, посвященную премии, в которой ведущие расскажут все главные подробности мероприятия. Сама же церемония начнется в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, фаворитом на приз считают нападающего "Реала" Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.
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