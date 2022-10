Сон, Марез, Аллер, Фабиньо и Леау – названы 11, 12, 13 и 14 места рейтинга Золотого мяча

France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

14-е место разделили два футболиста. У них одиннаковое количество баллов по итогами голосования:

Рафаэль Леау ("Милан")

("Милан") Фабиньо ("Ливерпуль")

13-е место занимает Себастьен Аллер ("Аякс", "Боруссия" Дортмунд)

12-е место занял Рияд Марез ("Манчестер Сити").

11-е место занимает Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Вручение Золотого мяча и сопутстсующих трофеев начнется в 21:30.