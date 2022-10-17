Гави – лучший молодой игрок по версии France Football
Снова "сине-гранатовый" получает Копа Трофи
Faisal HQ / Автор неизвестен
Хавбек "Барселоны" Гави – обладатель приза лучшему молодому игроку от France Football Копа Трофи 2022. В прошлом сезоне награду получил его одноклубник Педри.
Финалистами были Камавинга, Нуну Мендеш, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.
В прошлом сезоне Гави провел за "Барсу" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего испанца в 70 миллионов евро.
GAVI IS THE 2022 KOPA TROPHY WINNER! @FCBarcelona#trophéekopa #ballondor pic.twitter.com/qok7kIbxtP— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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