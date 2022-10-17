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Гави – лучший молодой игрок по версии France Football

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Снова "сине-гранатовый" получает Копа Трофи

Гави – лучший молодой игрок по версии France Football

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Гави – обладатель приза лучшему молодому игроку от France Football Копа Трофи 2022. В прошлом сезоне награду получил его одноклубник Педри.

Финалистами были Камавинга, Нуну Мендеш, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.

В прошлом сезоне Гави провел за "Барсу" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего испанца в 70 миллионов евро.

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В статье: Золотой мяч france football Гави
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