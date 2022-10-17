Холанд, Модрич и Винисиус – 10, 9 и 8 места в рейтинге Золотого мяча
Хороший сезон для норвежца в "Боруссии"
Фото: twitter.com/francefootball/
France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.
- 10 место занял Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, "Ман Сити")
- 9 место занял Лука Модрич ("Реал" Мадрид)
- 8 место занял Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)
Ranked at the 10th place for the 2022 Ballon d’Or! @ErlingHaaland@ManCity#ballondor pic.twitter.com/3kIyrrUFCD— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Ranked at the 9th place for the 2022 Ballon d’Or! @lukamodric10@realmadrid#ballondor pic.twitter.com/LS79dh5eZc— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Ranked at the 8th place for the 2022 Ballon d’Or! @vinijr@realmadrid#ballondor pic.twitter.com/WkSzuhZn0p— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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