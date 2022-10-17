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Холанд, Модрич и Винисиус – 10, 9 и 8 места в рейтинге Золотого мяча

Общие новости
(1 голосов)

Хороший сезон для норвежца в "Боруссии"

Холанд, Модрич и Винисиус – 10, 9 и 8 места в рейтинге Золотого мяча

Фото: twitter.com/francefootball/

Новина українською

France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

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В статье: Лука Модрич Золотой мяч Эрлинг Холанд france football
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