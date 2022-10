Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022

Нападающая "Барселоны" Алексия Путельяс – обладательница Золотого мяча 2022 по версии France Football. В прошлом году приз получила также Алексия Путельяс.

Во время вручения трофея Андрей Шевченко дал речь, рассказывая о том, как Украина борется с террором со стороны россии.

BACK TO BACK WINNER!



ALEXIA PUTELLAS IS THE 2022 WOMEN’S BALLON D’OR! @alexiaputellas@FCBfemeni#ballondor pic.twitter.com/dt483n5ioi