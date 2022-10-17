Алексия Путельяс – обладательница женского Золотого мяча 2022
Впервые женский Золотой мяч получила одна и та же футболистка два года подряд
Фото: https://twitter.com/francefootball
Нападающая "Барселоны" Алексия Путельяс – обладательница Золотого мяча 2022 по версии France Football. В прошлом году приз получила также Алексия Путельяс.
Во время вручения трофея Андрей Шевченко дал речь, рассказывая о том, как Украина борется с террором со стороны россии.
BACK TO BACK WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
ALEXIA PUTELLAS IS THE 2022 WOMEN’S BALLON D’OR! @alexiaputellas@FCBfemeni#ballondor pic.twitter.com/dt483n5ioi
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