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Роберт Левандовский – лучший бомбардир прошлого сезона по версии France Football

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Трофей Герда Мюллера достался поляку

Роберт Левандовский – лучший бомбардир прошлого сезона по версии France Football

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский – обладатель трофея Герда Мюллера 2022 от France Football. Приз вручается лучшему бомбардиру прошлого сезона.

В прошлом году лучшим бомбардиром был признан также Роберт Левандовский.

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В статье: Золотой мяч Герд Мюллер france football
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