Роберт Левандовский – лучший бомбардир прошлого сезона по версии France Football

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский – обладатель трофея Герда Мюллера 2022 от France Football. Приз вручается лучшему бомбардиру прошлого сезона.

В прошлом году лучшим бомбардиром был признан также Роберт Левандовский.

Robert Lewandowski wins the Gerd Muller Award!



Here is his speech on stage