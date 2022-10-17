Роберт Левандовский – лучший бомбардир прошлого сезона по версии France Football
Трофей Герда Мюллера достался поляку
Фото: fcbarcelona.com
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский – обладатель трофея Герда Мюллера 2022 от France Football. Приз вручается лучшему бомбардиру прошлого сезона.
В прошлом году лучшим бомбардиром был признан также Роберт Левандовский.
Robert Lewandowski wins the Gerd Muller Award!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Here is his speech on stage ????#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/fncWH9sZfR
Robert Lewandowski wins the Gerd Müller Award! The best striker of the year! ????— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Congrats @lewy_official! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/H3FolGSQaH
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