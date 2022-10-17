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Шевченко - на церемонии вручения Золотого мяча: Очень важно помнить, что война в Украине продолжается

Общие новости
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Андрей Николаевич продолжает быть послом Украины в мире

Шевченко - на церемонии вручения Золотого мяча: Очень важно помнить, что война в Украине продолжается

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Новина українською

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко в своей речи на церемонии вручения ЗМ-2022 в Париже напомним о том, что в Украине продолжается война.

"Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать.

Я был молод и очень амбициозным. Выиграть "Золотой мяч" всегда моей мечтой. У меня были хорошие примеры, такие как Олег Блохин и Игорь Беланов, которые выигрывали "Золотой мяч". Я очень рад, что я в этом списке", — сказал Шевченко.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн церемонии вручения Золотого мяча.

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В статье: Андрей Шевченко Золотой мяч
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