Шевченко - на церемонии вручения Золотого мяча: Очень важно помнить, что война в Украине продолжается
Андрей Николаевич продолжает быть послом Украины в мире
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Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко в своей речи на церемонии вручения ЗМ-2022 в Париже напомним о том, что в Украине продолжается война.
"Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать.
Я был молод и очень амбициозным. Выиграть "Золотой мяч" всегда моей мечтой. У меня были хорошие примеры, такие как Олег Блохин и Игорь Беланов, которые выигрывали "Золотой мяч". Я очень рад, что я в этом списке", — сказал Шевченко.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн церемонии вручения Золотого мяча.
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