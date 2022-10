Куртуа, Мбаппе и Салах – 7, 6 и 5 места в рейтинге Золотого мяча

France Football постепенно публикует рейтинг футболистов в голосовании за Золотой мяч.

7 место занял Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид)

занял ("Реал" Мадрид) 6 место занял Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

занял Килиан Мбаппе ("ПСЖ") 5 место занял Мохамед Саллах ("Ливерпуль")