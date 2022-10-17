  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Манчестер Сити – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Побеждает клуб, у которого больше игроков в 30-ке номинантов на Золотой мяч

Манчестер Сити – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football

Фото: твиттер France Football

Новина українською

"Манчестер Сити" – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football. От "горожан" в 30-ке номинантов на Золотой мяч оказалось сразу 7 футболистов.

Второй – "Ливерпуль". От "красных" в 30-ке 6 игроков. "Реал" третий – "сливочных" в 30-ке всего 5.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотой мяч Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде