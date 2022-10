"Манчестер Сити" – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football. От "горожан" в 30-ке номинантов на Золотой мяч оказалось сразу 7 футболистов.

Второй – "Ливерпуль". От "красных" в 30-ке 6 игроков. "Реал" третий – "сливочных" в 30-ке всего 5.

Manchester City is the club of the year!



Congrats @ManCity ????#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/Xy7rFOiAka