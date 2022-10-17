Манчестер Сити – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football
Побеждает клуб, у которого больше игроков в 30-ке номинантов на Золотой мяч
Фото: твиттер France Football
"Манчестер Сити" – лучший клуб прошлого сезона по версии France Football. От "горожан" в 30-ке номинантов на Золотой мяч оказалось сразу 7 футболистов.
Второй – "Ливерпуль". От "красных" в 30-ке 6 игроков. "Реал" третий – "сливочных" в 30-ке всего 5.
Manchester City is the club of the year!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Congrats @ManCity ????#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/Xy7rFOiAka
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