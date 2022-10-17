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Карим Бензема получает Золотой мяч – Видео

Общие новости
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Встретились как-то два француза

Карим Бензема получает Золотой мяч – Видео

Фото: скриншот

Новина українською

France Foorball выбрали Зинедина Зидана человеком, который вручит Золотой мяч Кариму Бензема. Бывший полузащитник, а ныне футбольный тренер получил свой трофей в 1998 году.

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Золотой мяч france football
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