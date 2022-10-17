Карим Бензема получает Золотой мяч – Видео
Встретились как-то два француза
Фото: скриншот
France Foorball выбрали Зинедина Зидана человеком, который вручит Золотой мяч Кариму Бензема. Бывший полузащитник, а ныне футбольный тренер получил свой трофей в 1998 году.
Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- Шахтер выиграл Классическое, Лунин сыграл в Эль-Классико. Главные новости за 16 октября
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet