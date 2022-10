Карим Бензема получает Золотой мяч – Видео

France Foorball выбрали Зинедина Зидана человеком, который вручит Золотой мяч Кариму Бензема. Бывший полузащитник, а ныне футбольный тренер получил свой трофей в 1998 году.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6