Вручение Золото мяча, гол Игнатенко, заявление Мбаппе. Главные новости за 17 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 17 октября

France Football провела традиционную для себя церемонию вручения Золотого мяча – приза лучшему игроку за прошлый сезон. Как и ожидалось, почетный трофей получил французский форвард "Реала" Карим Бензема, в прошлом сезоне приведший свою команду к чемпионству в Испании, а также выигравший с ней Лигу чемпионов. Бензем стал лучшим бомбардиром в Ла Лиге и ЛЧ, а еще выиграл со сборной Франции Лигу Наций. Второе место в голосовании занял Садио Мане, третьим стал Кевин Де Брюйне, Роберт Левандовский – четвертый.

Тибо Куртуа был признан лучшим голкипером в прошлом сезоне и получил приз Льва Яшина. Гави из "Барселоны" назван лучшим молодым футболистом. Роберту Левандовскому достался утешительный приз имени Герда Мюллера – как лучшему бомбардиру сезона. "Манчестер Сити" был признан лучшим клубом. Золотой мяч у женщин получила нападающая "Барселоны" Алексия Путельяс. Ей приз вручал Андрей Шевченко, который в своей речи упомянул о борьбе Украины за свою свободу в войне с россией. Для Путельяс это второй Золотой мяч кряду.

Даниил, который в середине второго тайма замкнул подачу с углового, помог своему "Бордо" сыграть вничью с "Бастией". Точнее, жирондинцы должны были побеждать, но на 90+4-й соперник сравнял прямым ударом со штрафного. В нынешнем сезоне Даниил отметился двумя голами и ассистом в 11 матчах за свой клуб, также он забил один гол за сборную Украины.

Контракт Андрея действует до 2024 года. В Мадриде готовы предложить украинскому голкиперу новое соглашение, решение за ним. В случае, если Лунин не согласится, велика вероятность, что летом следующего года "Реал" попытается найти покупателя на Андрея. Отметим, что в последних пяти матчах именно Лунин защищал ворота сливочных, подменяя Тибо Куртуа. Он пропустил четыре гола, в частности, однажды доставал мяч из сетки в победном Эль Класико.

В Серии А состоялись последние два матча 10-го тура. "Рома" на выезде обыграла "Сампдорию", которая пока проваливает сезон и идет на последнем месте. Единственный гол за римлян забил Лоренцо Пеллегрини. Победа позволила волкам вернуться на четвертое место, отставание от лидера составляет четыре очка. Во втором поединке "Лечче" и "Фиорентина" сыграли вничью 1:1.

Ранее СМИ сообщали, что Килиан недоволен трансферной политикой клуба – якобы ему обещали приобрести новых звездных партнеров летом, но ни Левандовский, ни Бернарду, ни Шкриньяр в ПСЖ так и не перешли. Поэтому Мбаппе якобы решил сменить клуб в зимнее окно. Но сам звездный форвард заявил, что информация не соответствует действительности – он не просил новых партнеров и не намерен просить трансфер.