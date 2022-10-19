Победы Вереса и Зари, Игуаин завершил карьеру, генсека УАФ задержали. Главные новости за 18 октября

Вчерашний игровой день чемпионата прошел без сенсаций. "Верес", как и ожидалось, обыграл ФК "Львов", еще раз подтвердив статус одного из лидеров текущей УПЛ. Также на классе "Заря" разбила кризисный "Черноморец", где очень сложно Роману Григорчуку, а "Кривбасс" снова разочаровал, уступив "Александрии", которая играла с заметным запасом.

Команда Руслана Ротаня на Евро сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Румынией. С фаворитом группы тут все понятно, а вот с балканцами нашим парням надо бороться. Напомним, Евро U-21 пройдет в июне-июле следующего года. Украина ранее выступала на молодежных Евро всего дважды - это были поколения Милевского/Алиева и Ярмоленко/Коноплянки.

Нголо Канте вчера перенес операцию и по оценкам медиков пропустит около 4 месяцев. Помочь Франции защитить титул чемпиона мира он не сможет никак. Также не сыграет на мундиале за Португалию и Диогу Жота - ему вроде бы операция не потребуется, но лечить травму икроножной мышцы вингер "Ливерпуля" будет слишком долго.

Странная история. Генсека УАФ Юрия Записоцкого задержали на границе и, если верить телеграм-каналам, вручили подозрение по нашумевшему делу "искусственных полей". В то же время в УАФ говорят, что документ фальшивый, и вообще это все проделки кого бы вы думали? Правильно - кремля. И смех, и грех.

"Атлетико" долго вел в счете в дерби против "Райо Вальекано", но плохой второй тайм не позволил команде Диего Симеоне удержать три очка. Уже в добавленное время Хосе Хименес сыграл рукой в своей штрафной, и экс-"Матрасник" Радамель Фалькао сравнял счет. И вы удивляетесь, почему "Атлетико" не в состоянии выйти из группы ЛЧ?

А вот это грустно. 34-летний аргентинец выбыл со своим "Интер Майями" из плей-офф МЛС, после чего сел на газон и заплакал - его путь в футболе подошел к концу. В своем последнем сезоне Игуаин забил 16 голов в 31 матче. До этого он забивал за "Реал", "Наполи", "Ювентус"; наколотил 31 гол в 75 матчах за Аргентину. Что тут скажешь? Это была славная охота!