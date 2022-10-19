Победы Вереса и Зари, Игуаин завершил карьеру, генсека УАФ задержали. Главные новости за 18 октября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 18 октября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ira L. Black - Corbis
УПЛ: легкие победы "Вереса" и "Зари", еще один провал "Кривбаса"
Вчерашний игровой день чемпионата прошел без сенсаций. "Верес", как и ожидалось, обыграл ФК "Львов", еще раз подтвердив статус одного из лидеров текущей УПЛ. Также на классе "Заря" разбила кризисный "Черноморец", где очень сложно Роману Григорчуку, а "Кривбасс" снова разочаровал, уступив "Александрии", которая играла с заметным запасом.
Украинская молодежка узнала соперников на чемпионате Евро-2023
Команда Руслана Ротаня на Евро сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Румынией. С фаворитом группы тут все понятно, а вот с балканцами нашим парням надо бороться. Напомним, Евро U-21 пройдет в июне-июле следующего года. Украина ранее выступала на молодежных Евро всего дважды - это были поколения Милевского/Алиева и Ярмоленко/Коноплянки.
Канте и Жота пропустят чемпионат мира в Катаре
Нголо Канте вчера перенес операцию и по оценкам медиков пропустит около 4 месяцев. Помочь Франции защитить титул чемпиона мира он не сможет никак. Также не сыграет на мундиале за Португалию и Диогу Жота - ему вроде бы операция не потребуется, но лечить травму икроножной мышцы вингер "Ливерпуля" будет слишком долго.
Генсека УАФ задержали на границе. Ходят слухи об уголовном деле
Странная история. Генсека УАФ Юрия Записоцкого задержали на границе и, если верить телеграм-каналам, вручили подозрение по нашумевшему делу "искусственных полей". В то же время в УАФ говорят, что документ фальшивый, и вообще это все проделки кого бы вы думали? Правильно - кремля. И смех, и грех.
Фалькао украл победу у "Атлетико" в малом дерби Мадрида
"Атлетико" долго вел в счете в дерби против "Райо Вальекано", но плохой второй тайм не позволил команде Диего Симеоне удержать три очка. Уже в добавленное время Хосе Хименес сыграл рукой в своей штрафной, и экс-"Матрасник" Радамель Фалькао сравнял счет. И вы удивляетесь, почему "Атлетико" не в состоянии выйти из группы ЛЧ?
Гонсало Игуаин официально завершил карьеру
А вот это грустно. 34-летний аргентинец выбыл со своим "Интер Майями" из плей-офф МЛС, после чего сел на газон и заплакал - его путь в футболе подошел к концу. В своем последнем сезоне Игуаин забил 16 голов в 31 матче. До этого он забивал за "Реал", "Наполи", "Ювентус"; наколотил 31 гол в 75 матчах за Аргентину. Что тут скажешь? Это была славная охота!
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