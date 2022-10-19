Популярное футбольное издание поставило Месси на 1-е место в списке на ЗМ-2023

Популярное издание Goal составило рейтинг претендентов на следующий "Золотой мяч". Лидером редакции на данный момент является нападающий "ПСЖ" Лионель Месси. Напомним, что 35-летний аргентинец является рекордсменом по количеству ЗМ, который получал этот приз семь раз.

В топ-3 – еще два представителя парижского клуба, Неймар и Килиан Мбаппе. Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в списке нет.

ТОП-20 по версии Goal выглядит следующи образом:

20. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д)

19. Федерико Вальверде ("Реал")

18. Коди Гакпо (ПСВ)

17. Рафаэль Леау ("Милан")

16. Лерой Сане ("Бавария")

15. Хвича Кварацхелия ("Наполи")

14. Садио Мане ("Бавария")

13. Габриэль Жезус ("Арсенал")

12. Джамал Мусиала ("Бавария")

11. Гарри Кейн ("Тоттенхэм")

10. Фил Фоден ("Манчестер Сити")

9. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Карим Бензема ("Реал" Мадрид)

7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

6. Винисиус Жуниор ("Реал")

5. Роберт Левандовски ("Барселона")

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

2. Неймар ("ПСЖ")

1. Лионель Месси ("ПСЖ")