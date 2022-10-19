Суперлига назначила нового генерального директора

Бернд Райхарт приглашен на пост руководителя компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Об этом сообщает Yahoo.

48-летний бизнесмен ранее возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.

Теперь он будет заниматься налаживанием "диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки".

Напомним, что в Суперлиге остались только клубы-основатели: "Реал", "Ювентус" и "Барселона".