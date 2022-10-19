Суперлига назначила нового генерального директора
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The Super League Site
Бернд Райхарт
48-летний бизнесмен ранее возглавлял крупный медиахолдинг RTL media group.
Теперь он будет заниматься налаживанием "диалога с обширной группой футбольной общественности, включая клубы, игроков, тренеров, болельщиков, СМИ и политические верхушки".
Напомним, что в Суперлиге остались только клубы-основатели: "Реал", "Ювентус" и "Барселона".
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