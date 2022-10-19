Суперлигу хотят запустить в сезоне 2024/2025

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что запуск проекта в сезоне 2024/2025 "правдоподобен", сообщает Financial Times.

Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Его главной задачей является диалог с футбольной общественностью.

Напомним, что "Реал", "Ювентус" и "Барселона" официально до сих пор участвуют в турнире. При запуске Суперлиги в апреле 2021-го в проекте было 12 участников.