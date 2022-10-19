  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Суперлигу хотят запустить в сезоне 2024/2025

Общие новости
(1 голосов)

Процесс пошел

Суперлигу хотят запустить в сезоне 2024/2025

The Super League Site

Новина українською

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что запуск проекта в сезоне 2024/2025 "правдоподобен", сообщает Financial Times.

Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Его главной задачей является диалог с футбольной общественностью.

Напомним, что "Реал", "Ювентус" и "Барселона" официально до сих пор участвуют в турнире. При запуске Суперлиги в апреле 2021-го в проекте было 12 участников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ft.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде