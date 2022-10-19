Новый гендиректор Суперлиги: Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте
У проекта появилось медийное лицо
Фото: скриншот твиттер A22 Sports
Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт считает, что европейский футбол теряет значимость. "Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной", – приводит его слова Reuters.
Бернд также обратил внимание на майский отчет аналитической платформы Football Benchmark, согласно которому только 5 из 32 ведущих европейских клубов имели доход в сезонах 2019-20 и 2020-21.
"Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте, а клубы отстают в плане своих возможностей.
Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность решать свою судьбу, поскольку они также несут (финансовые) риски. Большинство клубов согласны с тем, что так больше продолжаться не может.
Мы не хотим никого оставлять позади. В нашем новом подходе также будут предусмотрены выходы (в высшие дивизионы) и вылеты", – сказал Бернд Райхарт.
Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Его главной задачей является диалог с футбольной общественностью.
"Football can do better", states Bernd Reichart, our new CEO. That's why we will organize a broad dialogue with clubs, fans and all those who want to build a better home for #EuropeanClubFootball. Watch his video statement: pic.twitter.com/TbHntRy0pv— A22 Sports (@A22Sports) October 19, 2022
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