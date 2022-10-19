Новый гендиректор Суперлиги: Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт считает, что европейский футбол теряет значимость. "Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной", – приводит его слова Reuters.

Бернд также обратил внимание на майский отчет аналитической платформы Football Benchmark, согласно которому только 5 из 32 ведущих европейских клубов имели доход в сезонах 2019-20 и 2020-21.

"Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте, а клубы отстают в плане своих возможностей. Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность решать свою судьбу, поскольку они также несут (финансовые) риски. Большинство клубов согласны с тем, что так больше продолжаться не может. Мы не хотим никого оставлять позади. В нашем новом подходе также будут предусмотрены выходы (в высшие дивизионы) и вылеты", – сказал Бернд Райхарт.

Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Его главной задачей является диалог с футбольной общественностью.