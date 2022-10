Новый гендиректор Суперлиги: Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт считает, что европейский футбол теряет значимость. "Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной", – приводит его слова Reuters.

Бернд также обратил внимание на майский отчет аналитической платформы Football Benchmark, согласно которому только 5 из 32 ведущих европейских клубов имели доход в сезонах 2019-20 и 2020-21.

Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Его главной задачей является диалог с футбольной общественностью.

"Football can do better", states Bernd Reichart, our new CEO. That's why we will organize a broad dialogue with clubs, fans and all those who want to build a better home for #EuropeanClubFootball. Watch his video statement: pic.twitter.com/TbHntRy0pv