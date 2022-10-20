Новый контракт Лунина, возвращение Суперлиги и забивной Мудрик. Главные новости за 19 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 октября.

Новый генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что запуск проекта в сезоне 2024/2025 "правдоподобен", сообщает Financial Times. Бернд Райхарт был недавно назначен на пост главы компании A22 Sports Management, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги. Напомним, что "Реал", "Ювентус" и "Барселона" официально до сих пор участвуют в турнире. При запуске Суперлиги в апреле 2021-го в проекте было 12 участников.

В ближайшее время определится будущее украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины встретится с руководством королевского клуба, где стороны обсудят продление сотрудничества. Нынешний контракт украинского футболиста действует до лета 2024 года. В этом сезоне Лунин провел за "Реал" 6 матчей, пропустил 4 гола и два раза отстоял на ноль.

"Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей, одолев на выезде "Эльче" (0:3). Три отмененных гола не помешали подопечным Карло Анчелотти завершить дело разгромом. Отличились Родриго, Асенсио и обладателя Золотого мяча Карим Бензема. По итогам 10 туров у "Реала" 28 очков и 6 пунктов отрыва от "Барсы". Каталонцы сыграют свою игру 10-го тура в четверг.

"Шахтер" сравнялся с "Днепром-1" после победы над "Колосом" (3:0). Теперь и двух лидеров по 19 очков. Три очка "горнякам" принёс дубль Михаила Мудрика. На счету 10-го номера теперь 8 результативных действий в УПЛ (3+5), что делает его самым эффективным игроком чемпионата. Дальше идёт Артём Довбик (6+1) из "Днепра-1".

"Валенсия" объявила о продлении контракта с капитаном команды Хосе Гайя. 27-летний испанец продлил соглашение с клубом до 2027-го года. Прошлое соглашение крайнего защитника было рассчитано до лета 2023-го. В разное время Хосе интересовались "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в ближайшее время не поможет своей команде из-за травмы, полученной в матче Серии А против "Удинезе" (0:0). Игрок был заменен уже на 29-й минуте. Пресс-служба "орлят" сообщила, что у 32-летнего форварда травма подколенного сухожилия левого бедра средней степени. По информации Sport Sky, в игру футболист сможет вернуться не раньше января 2023 года. В текущем сезоне Иммобиле забил 7 голов и оформил 5 ассистов в 14 матчах за "Лацио" во всех турнирах.