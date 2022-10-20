Хацкевич вывел кипрскую команду в 1/8 финала Кубка страны

Экс-главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич одержал вторую победу в качестве наставника кипрской "Кармиотиссы", которую он возглавил в середине сентября.

В 1/16 финала Кубка Кипра команда белорусса обыграла "Ипсонас" (3:2) из второго дивизиона, президентом которой является российский видеоблогер Евгений Савин. И соответственно, пробилась в следующую стадию турнира.

Всего при Хацкевиче "Кармиотисса" провела уже четыре поединка (три - в чемпионате Кипра, один - в Кубке): две победы, одна ничья и одно поражение. В чемпионате команда занимает 11-е место, набрав 7 очков.