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Хацкевич вывел кипрскую команду в 1/8 финала Кубка страны

Общие новости
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Коллектив белорусса обыграл клуб россиянина

Хацкевич вывел кипрскую команду в 1/8 финала Кубка страны

Фото: facebook.com/karmiotissa

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Экс-главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич одержал вторую победу в качестве наставника кипрской "Кармиотиссы", которую он возглавил в середине сентября.

В 1/16 финала Кубка Кипра команда белорусса обыграла "Ипсонас" (3:2) из второго дивизиона, президентом которой является российский видеоблогер Евгений Савин. И соответственно, пробилась в следующую стадию турнира.

Всего при Хацкевиче "Кармиотисса" провела уже четыре поединка (три - в чемпионате Кипра, один - в Кубке): две победы, одна ничья и одно поражение. В чемпионате команда занимает 11-е место, набрав 7 очков.

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В статье: Александр Хацкевич
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