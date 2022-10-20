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Суперлига: Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола

Общие новости
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С этого стоило начинать

Суперлига: Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола

Фото: a22sports.com

Новина українською

A22 Sports Management, компания, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги, опубликовала новое заявление в своем твиттере.

"Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола. Нет готового формата, который мы хотим представить – все на обсуждении с футбольным сообществом. А это тоже означает: нет фиксированного членства определенных клубов", – написано в заявлении.

Компания также запустила официальный сайт. Пока на нем констатируются проблемы в современном футболе и приведены заявления президентов "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" Жоана Лапорты, Андреа Аньелли и Флорентино Переса.

Напомним, что недавно в Испании появился новый закон о спорте, согласно которому команды могут выступать как в национальном чемпионате, так и в Суаперлиге.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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