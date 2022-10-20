Суперлига: Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола
С этого стоило начинать
Фото: a22sports.com
A22 Sports Management, компания, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги, опубликовала новое заявление в своем твиттере.
"Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола. Нет готового формата, который мы хотим представить – все на обсуждении с футбольным сообществом. А это тоже означает: нет фиксированного членства определенных клубов", – написано в заявлении.
Компания также запустила
Напомним, что недавно в Испании появился новый закон о спорте, согласно которому команды могут выступать как в национальном чемпионате, так и в Суаперлиге.
We want to initiate a broad dialogue about the future of #EuropeanClubFootball. There is no ready-made format that we present at some point - everything is up for discussion with the football community. And this also means: There is no fixed membership for certain clubs. pic.twitter.com/fp0mwWyz2D— A22 Sports (@A22Sports) October 20, 2022
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