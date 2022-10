Суперлига: Мы хотим начать широкий диалог о будущем европейского клубного футбола

A22 Sports Management, компания, которая занимается поддержкой и развитием Суперлиги, опубликовала новое заявление в своем твиттере.

Компания также запустила официальный сайт . Пока на нем констатируются проблемы в современном футболе и приведены заявления президентов "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" Жоана Лапорты, Андреа Аньелли и Флорентино Переса.

Напомним, что недавно в Испании появился новый закон о спорте, согласно которому команды могут выступать как в национальном чемпионате, так и в Суаперлиге.

We want to initiate a broad dialogue about the future of #EuropeanClubFootball. There is no ready-made format that we present at some point - everything is up for discussion with the football community. And this also means: There is no fixed membership for certain clubs. pic.twitter.com/fp0mwWyz2D