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Бернд Райхарт: Суперлига живее, чем когда-либо. В Европе есть клубы, разделяющие видение Реала, Ювентуса и Барселоны

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Новый гендиректор налаживает коммуникацию

Бернд Райхарт: Суперлига живее, чем когда-либо. В Европе есть клубы, разделяющие видение Реала, Ювентуса и Барселоны

Фото: a22sports.com

Новина українською

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт дал комментарий Cadena SER. Он считает, что у соревнования есть будущее.

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"Суперлига живее, чем когда-либо. Есть кто-то, кто говорит, что она мертва, но когда вы повторяете одни и те же вещи много раз, это вызывает подозрения.

Я с уверенностью говорю, что в Европе есть клубы, которые разделяют видение "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны" и теперь имеют возможность отстаивать то, что считают нужным. Это долгий путь, но у нас есть смирение чтобы следовать ему шаг за шагом и без пауз.

Сегодня был важный день, потому что мы сообщили о наших намерениях и пригласили европейский футбол к диалогу. Приятно видеть, что двери открыты для диалога", – приводит его слова AlfredoPedulla.com.

Напомним, что Бернда Райхарта назначили на этой неделе. Параллельно Суперлига открыла сайт и твиттер компании A22 Sports, который занимается поддержкой и продвижением соревнования.

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В статье: Суперлига Бернд Райхарт
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Источник:
alfredopedulla.com

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