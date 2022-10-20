Бернд Райхарт: Суперлига живее, чем когда-либо. В Европе есть клубы, разделяющие видение Реала, Ювентуса и Барселоны

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт дал комментарий Cadena SER. Он считает, что у соревнования есть будущее.

"Суперлига живее, чем когда-либо. Есть кто-то, кто говорит, что она мертва, но когда вы повторяете одни и те же вещи много раз, это вызывает подозрения.

Я с уверенностью говорю, что в Европе есть клубы, которые разделяют видение "Ювентуса", "Реала" и "Барселоны" и теперь имеют возможность отстаивать то, что считают нужным. Это долгий путь, но у нас есть смирение чтобы следовать ему шаг за шагом и без пауз.

Сегодня был важный день, потому что мы сообщили о наших намерениях и пригласили европейский футбол к диалогу. Приятно видеть, что двери открыты для диалога", – приводит его слова AlfredoPedulla.com.