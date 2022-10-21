Представители Суперлиги отправили президенту УЕФА письмо: Прочитаю, когда буду в Европе
Чеферин вновь говорит о Суперлиге
Фото:efe.com
Президент УЕФА Александер Чеферин во время пресс-конференции в Буэнос-Айрес ответил на вопрос о Суперлиге.
Чеферин прилетел в Аргентину, чтобы встретиться с местным главой Федерации футбола Клаудио Тепией и президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом.
"Мы находимся здесь, чтобы поговорить о футболе, а Суперлига – это не футбол", – ответил он на вопрос журналиста о новом формате Суперлиги.
Чеферин также рассказал, что представители Суперлиги отправили ему письмо, но он прочитает его только после возвращения в Европу.
"Я уверен, что они захотят сближаться (с нами) все сильнее и сильнее", – заявил Чеферин.
Напомним, что недавно Суперлига назначила нового генерального директора и активно ведет информационную кампанию.
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