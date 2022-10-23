Первая отставка в УПЛ, успех Миколенко, поражение Ливерпуля. Главные новости за 22 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 22 октября

Команда Юрия Гуры в рамках девятого тура принимала в Киеве "Львов" – не помешала и очередная масштабная ракетная атака россиян по Украине. Перед перерывом Владислав Калитвинцев хитрым ударом с фланга открыл счет, а во втором тайме Андрей Цуриков пробил слета по диагонали. 2:0 в пользу "Александрии", которая одержала свою третью победу подряд и обошла в турнирной таблице "Зарю" и "Верес".

Нет, это не Юрий Вернидуб или Роман Григорчук. Неожиданно прекратили сотрудничество "Металлист 1925" и Валерий Кривенцова. Именно под руководством этого тренера харьковчане вышли в высший дивизион. В нынешнем сезоне выиграли два поединка, трижды сыграли вничью и дважды проиграли. "Металлист 1925" сейчас занимает 10-е место. Уже в воскресенье клуб обещает объявить, кто будет возглавлять команду в матче с "Рухом".

В Первой лиге сыграли три матча. У лидера "Полесья" не было проблем с "Дунаевцами", которые пока идут третьими – 3:0. Дубль на счету экс-игрока сборной Украины Филиппа Будковского. После двух неубедительных матчей "Карпаты" завоевали три очка. Их победа над "Нивой" из Тернополя произошла уже в компенсированное арбитром время – Махнев забил на 90+2-й минуте. "Карпаты" на шесть очков отстают от "Полесья". Еще в одном матче "Диназ" и "Буковина" сыграли вничью.

Новости из Англии начнем не с центрального матча – "Эвертон" разбил "Кристалл Пелас" со счетом 3:0. Один из голов стал следствием действий Виталия Миколенко. Защитник подключился к атаке и нанес удар, кипер отбил, но на Гордона, добившего мяч в сетку. "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Ноттингему", который до этого тура шел последним – 1:0. А вот "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" 3:1 - конечно, забивал Холанд, дважды, теперь на его счету 17 голов в чемпионате. Ну и, наконец, в центральном матче дня "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не определили победителя – ничья 1:1. На 87-й Жоржиньо реализовал пенальти, а на 90+4 Каземиро спас МЮ. Роналду не было в заявке.

Тибо Куртуа вернулся в рамку ворот королевского клуба на матч против "Севильи". Уже на 5-й минуте Модрич открыл счет, но в начале второго тайма Ламела восстановил равновесие. Впрочем, ныне "Реал" в такой форме, что крайне редко отпускает соперника. Голы Лукаса и Вальверде позволили сливочным отпраздновать очередную победу – 3:1. Также отметим поражение "Реала Соседад" после серии из восьми побед подряд во всех турнирах – сан-себастьянцы уступили "Вальядолиду" 0:1.

Соперник "Шахтера" в Лиге Чемпионов встречался с "Аугсбургом". На 64-й минуте быки пропустили третий гол, но соперник вскоре остался в меньшинстве, после чего "Лейпциг" совершил эффектный камбек. Андре Силва забил первый, на 89-й Нкунку сокращает до минимума, а на 90-й Рамос делает счет 3:3. Тем временем "Бавария" обыграла "Хоффенхайм" 2:0 благодаря точным ударам Мусиалы и Чупо-Мотинга. Мюнхенцы уже на расстоянии одного очка от лидера – "Униона", который сыграет в воскресенье.

"Милан" догнал лидера "Наполи" в турнирной таблице, пока тот еще не сыграл свой матч с "Ромой". Легкую победу над новичком серии обеспечил дубль Диаса. Монца попыталась вернуть интригу и сократила отставание, но Ориги и Леау добили соперника. Куда более драматично разворачивались события в матче "Фиорентина" – "Интер". Фиалки отыгрались с 0:2, на 90-й минуте сделали счет 3:3, но не удержали даже ничьей – на 90+5 победный забил Генрих Мхитарян.

На этот раз Андрей открыл счет в матче "Аль-Айна" против "Аль-Насра". Таким образом, он довел свою статистику до 7 голов и результативных передач в 7 поединках. "Аль-Айн" выиграл 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице.