Ничья Динамо, осечка Арсенала, разгром от Барсы. Главные новости за 23 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 23 октября

Киевская команда принимала "Ворсклу". Конечно, пыталась играть первым номером и даже открыла счет – отличился Виталий Буяльский. Но перед перерывом пропустила в ответ от Марлисона, а во втором тайме дожать соперника оказалось для бело-синих не по силам. 1:1 – "Динамо" расположилось на восьмом месте, "Ворскла" – 12-я.

Центральный матч в туре играли "Металлист" и "Днепр-1". Интрига продержалась до 85-й минуты – до этого времени харьковчанам удавалось отбивать атаки фаворита. Но потом Пихаленок отдал на Когута, который и забил победный гол. Тяжелая победа команды Кучера, но она позволила увеличить преимущество над тем же "Динамо" уже до 12 очков. Да и "Шахтер" в роли догоняющей команды – горняки отстают на три пункта.

В субботу харьковский клуб объявил о прощании с Валерием Кривенцовым, а в воскресенье было заявлено, что командой в роли исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Эдмар, которому будет помогать Олег Голодюк. Трудно сказать, дало ли это мгновенный эффект, но в игре с "Рухом" "Металлист 1925" был очень близок к поражению. Алексей Довгий забил в своем третьем матче подряд, львовяне вели в счете до 89-й минуты, пока Лях не срезал мяч в свои ворота. Как следствие, 1:1, "Металлист 1925" имеет столько же очков, как и "Динамо" – то есть 10, у "Руха" на два меньше.

Наконец-то еще один матч в рамках УПЛ – между командами, которые могли выйти на третье место. Обоим нужно было побеждать, но луганцам – с большим счетом. Впрочем, порадовать ярким футболом не удалось – в игре с минимальным количеством моментов сильнее оказалась "Заря". Единственный гол в исполнении Антюха произошел с помощью рикошета. Луганчане обошли "Верес" в турнирной таблице и сравнялись по очкам с "Александрией", но у той лучше разница забитых и пропущенных.

Канониры играли на выезде с "Саутгемптоном" (к сожалению, опять без Зинченко в составе), забили быстрый гол (Джака), но пропустили во втором тайме от Армстронга. Как следствие, их преимущество над "Сити" сократилось до двух очков по итогам тура. В центральном матче дня "Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" 1:2, благодаря чему поднялся на четвертое место. Шпоры остаются третьими. Интересная метаморфоза произошла с "Астон Виллой" – после увольнения Джеррарда она разбила "Брентфорд" 4:0.

В центральном матче тура в Испании борьбы не вышло. Каталонцы забили басками четыре сухих мяча. Любопытно, что в каждом голе принял участие Дембеле. На его счету первый гол, а также результативные передачи на Роберто, Левандовского и Торреса. "Барса" продолжает погоню за "Реалом", разница составляет три балла. За спиной у команды Хави – "Атлетико". Матрасники выиграли у "Бетиса" 1:2, героем стал Гризманн, оформивший дубль. Один из мячей – прямым ударом с углового.

В Италии было два матча между командами, претендующими на высокие места. "Аталанта" на собственном поле проиграла "Лацио" 0:2. Руслан Малиновский вышел на замену сразу после перерыва, но повлиять на игру ему не удалось. Как следствие, римляне поднялись на третье место. "Наполи" сохранил единоличное лидерство, победив "Рому" 1:0. Единственный гол авторства Осимхена. Ну и отметим второе поражение подряд "Удинезе" – на этот раз от "Торино". Похоже, сказка черно-белых окончилась.