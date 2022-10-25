Победа Вернидуба, заявление Козловского, Шахтер против Ирана. Главные новости за 24 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 24 октября

Это случилось – "Кривбасс" выиграл первый матч после возвращения в высший дивизион. В рамках 9-го тура криворожцы принимали "Ингулец". Игра прерывалась на длительный период из-за воздушной тревоги. Уже во втором тайме петровцы остались в меньшинстве после удаления Смолякова, после чего Дебелко оформил дубль. "Ингулец" усилиями Кравченко один гол отыграл, но не больше – 2:1 в пользу "Кривбасса", поднявшегося на 13-ю строчку.

Еще один матч тура сыграли в Коваливке. Первый тайм прошел при преимуществе одесситов, они смогли его воплотить в один забитый гол – Селин замкнул подачу с углового от Сергея Кравченко. Но во второй половине игры уже "Колос" владел инициативой и сумел отыграться – Ориховский реализовал пенальти, заработанный Смирным. В итоге – 1:1. "Черноморец" остается без побед и занимает последнее место в турнирной таблице, "Колос" – седьмой.

Президент "Руха" Григорий Козловский провел пресс-конференцию, на которой фактически объявил войну президенту УАФ Андрею Павелко. "В нашем футболе образовалась преступная организация, которая называется УАФ. Руководит этой организацией Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола", - заявил Козловский, обвинив функционера и его подчиненных в паразитировании на футболе. Ответа от УАФ пока не последовало.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА отстранить Иран от участия в финальной части Чемпионат мира 2022 из-за поставок дронов-камикадзе россии, которыми она атакует Украину. При этом Палкин заявил, что именно Украина должна занять место Ирана на турнире. Затем аналогичное заявление на пресс-конференции накануне матча с "Селтиком" сделал главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич.

Известный испанский тренер снова будет работать в сильнейшей лиге мира. После увольнения Стивена Джеррарда "Астон Вилла" решила пригласить на пост главного тренера именно Эмери. Клубу из Бирмингема придется заплатить 6 млн евро "Вильярреалу" в качестве отступных. Контракт начнет действовать с 1 ноября. Эмери, как известно, сделал себе имя в "Севильи", с которой трижды выигрывал Лигу Европы. Также возглавлял ПСЖ (чемпионство 2018-го). В сезоне 2018-19 был главным тренером "Арсенала", который дошел до финала Лиги Европы, но проиграл "Челси".

Молотобойцы тяжело начали сезон, но постепенно исправляют положение. В рамках 13-го тура они принимали "Борнмут" и смогли победить 2:0. Зума забил в начале игры, а на исходе Бенрахма реализовал пенальти. Эти три очка позволили "Вест Гему" подняться с 16-го на 10-е место.