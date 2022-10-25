  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Общие новости
(1 голосов)

Мундиаль в Катаре станет для него последним турниром за "шашечных"

Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии", - цитирует Модрича Ge.globo.

Модрич дебютировал в составе национальной команды в марте 2006 года. Он – капитан и рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей - 154 игры. Его лучшее достижение с "шашечными" - выход в финал ЧМ-2018, где хорваты уступили Франции (2:4). В том же году он стал обладателем "Золотого мяча".

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Хорватии сыграет в группе F c Бельгией, Каннадой и Марокко.

Читайте такжеАнчелотти: Модрич завершит свою карьеру в Реале
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Хорватия Реал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ge.globo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде