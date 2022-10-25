Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии

37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии", - цитирует Модрича Ge.globo.

Модрич дебютировал в составе национальной команды в марте 2006 года. Он – капитан и рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей - 154 игры. Его лучшее достижение с "шашечными" - выход в финал ЧМ-2018, где хорваты уступили Франции (2:4). В том же году он стал обладателем "Золотого мяча".

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Хорватии сыграет в группе F c Бельгией, Каннадой и Марокко.