Модрич рассказал, когда завершит карьеру в сборной Хорватии
Мундиаль в Катаре станет для него последним турниром за "шашечных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии", - цитирует Модрича Ge.globo.
Модрич дебютировал в составе национальной команды в марте 2006 года. Он – капитан и рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей - 154 игры. Его лучшее достижение с "шашечными" - выход в финал ЧМ-2018, где хорваты уступили Франции (2:4). В том же году он стал обладателем "Золотого мяча".
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Хорватии сыграет в группе F c Бельгией, Каннадой и Марокко.
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