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Динамо и Шахтер в пятерке по количеству воспитанников по всей Европе. Реал первый в топ-5 лигах

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"Аякс" первый по количеству в 31-м чемпионате Европы

Динамо и Шахтер в пятерке по количеству воспитанников по всей Европе. Реал первый в топ-5 лигах

Фото: Cadena SER

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал исследование посвященное академиям клубов. Было составлено два списка: по количеству воспитанников в топ-5 лигах и всего в 31-м европейском чемпионате.

Примечательно, что "Динамо" и "Шахтер" заняли 3-е и 5-е места среди команд с наибольшим колчиеством воспитанников среди всех европейских лиг.

По количеству воспитанников выступающих в топ-5 лигах первые 10 клубов следующие:

  1. "Реал" Мадрид – 43 игрока;
  2. "Барселона" – 38 игроков;
  3. "Лион" – 34 игрока;
  4. "ПСЖ" – 34 игрока;
  5. "Манчестер Юнайтед" – 28 игроков;
  6. "Валенсия" – 25 игроков;
  7. "Спортинг" – 24 игрока;
  8. "Аталанта" – 24 игрока;
  9. "Челси" – 23 игрока;
  10. "Атлетик" – 23 игрока.

Топ-10 клубов по количеству воспитанников, выступающих по всей Европе:

  1. "Аякс" – 85 игроков;
  2. "Бенфика" – 73 игрока;
  3. "Динамо" Киев – 72 игрока;
  4. "Динамо" Загреб – 69 игроков;
  5. "Шахтер" Донецк – 64 игрока;
  6. "Партизан" – 63 игрока;
  7. "Реал" Мадрид – 60 игроков;
  8. "Црвена Звезда" – 60 игроков;
  9. "Барселона" – 59 игроков;
  10. "Спортинг" – 58 игроков.
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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
football-observatory.com

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