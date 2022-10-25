Динамо и Шахтер в пятерке по количеству воспитанников по всей Европе. Реал первый в топ-5 лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал исследование посвященное академиям клубов. Было составлено два списка: по количеству воспитанников в топ-5 лигах и всего в 31-м европейском чемпионате.

Примечательно, что "Динамо" и "Шахтер" заняли 3-е и 5-е места среди команд с наибольшим колчиеством воспитанников среди всех европейских лиг.

По количеству воспитанников выступающих в топ-5 лигах первые 10 клубов следующие:

"Реал" Мадрид – 43 игрока; "Барселона" – 38 игроков; "Лион" – 34 игрока; "ПСЖ" – 34 игрока; "Манчестер Юнайтед" – 28 игроков; "Валенсия" – 25 игроков; "Спортинг" – 24 игрока; "Аталанта" – 24 игрока; "Челси" – 23 игрока; "Атлетик" – 23 игрока.

Топ-10 клубов по количеству воспитанников, выступающих по всей Европе: