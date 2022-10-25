Динамо и Шахтер в пятерке по количеству воспитанников по всей Европе. Реал первый в топ-5 лигах
"Аякс" первый по количеству в 31-м чемпионате Европы
Фото: Cadena SER
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал исследование посвященное академиям клубов. Было составлено два списка: по количеству воспитанников в топ-5 лигах и всего в 31-м европейском чемпионате.
Примечательно, что "Динамо" и "Шахтер" заняли 3-е и 5-е места среди команд с наибольшим колчиеством воспитанников среди всех европейских лиг.
По количеству воспитанников выступающих в топ-5 лигах первые 10 клубов следующие:
- "Реал" Мадрид – 43 игрока;
- "Барселона" – 38 игроков;
- "Лион" – 34 игрока;
- "ПСЖ" – 34 игрока;
- "Манчестер Юнайтед" – 28 игроков;
- "Валенсия" – 25 игроков;
- "Спортинг" – 24 игрока;
- "Аталанта" – 24 игрока;
- "Челси" – 23 игрока;
- "Атлетик" – 23 игрока.
Топ-10 клубов по количеству воспитанников, выступающих по всей Европе:
- "Аякс" – 85 игроков;
- "Бенфика" – 73 игрока;
- "Динамо" Киев – 72 игрока;
- "Динамо" Загреб – 69 игроков;
- "Шахтер" Донецк – 64 игрока;
- "Партизан" – 63 игрока;
- "Реал" Мадрид – 60 игроков;
- "Црвена Звезда" – 60 игроков;
- "Барселона" – 59 игроков;
- "Спортинг" – 58 игроков.
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Источник:football-observatory.com
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