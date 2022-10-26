Шахтер гарантировал евровесну, семь голов ПСЖ, подозрение для Павелко. Главные новости за 25 октября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 25 октября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group
"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и гарантировал себе евровесну
Украинцы имели некоторое преимущество и даже создали идеальный момент, дабы вырвать победу, однако Даниил Сикан промазал по пустым воротам. Бывает. В любом случае, даже 1:1 гарантировали "Шахтеру" евровесну. Ну, а чтоб выступить в плей-офф ЛЧ, команде Игора Йовичевича теперь надо побеждать "РБ Лейпциг" в последнем туре.
"Челси", "Боруссия", "Бенфика", "ПСЖ" вышли из групп ЛЧ, "Ювентус" вылетел
"Челси" обеспечил себе плей-офф гостевой победой над прямым конкурентом - "РБ Зальцбург" (2:1). В этой же группе улучшил свои позиции, но пока ничего не гарантировал "Милан", разбивший на выезде "Динамо Загреб" (4:0). "Боруссия Д" выгрызла путевку, остановив "Ман Сити" (0:0), а вот "ПСЖ" и "Бенфика" в честь выхода в плей-офф устроили шоу - Париж дома разбил "Маккаби" 7:2, а "Орлы" перестреляли "Ювентус" 4:3. Ну, и еще отмечаем победу "РБ Лейпциг" над немотивированным "Реалом" (3:2) - неприятная новость для "Шахтера".
Молодежка "Горняков" победила шотландцев и сыграет в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Еще один повод для радости в донецком клубе. "Шахтер" U-19 во втором тайме дожал сверстников из "Селтика", и теперь сыграет в 1/16 Юношеской лиги УЕФА. Проскочить напрямую в 1/8 уже не выйдет - первое место в квартете себе обеспечил "Реал", но и без того результат очень и очень достойный.
Андрея Павелко по возвращении в Украину будут ждать прокуроры
Этой новостью шокировал интернет журналист Константин Андриюк. По его информации, для шефа УАФ уже готово подозрение в уголовном производстве, и как только он пересечет границу, его ждут неприятности. Слабо верится, что Павелко никогда не вернется домой, поэтому слова Андриюка мы сможем проверить уже совсем скоро.
"Вильярреал" подписал тренера, ранее провалившегося в "Барселоне"
Полуфиналист минувшей ЛЧ неожиданно сменил тренера. "Астон Вилла" за 6 млн евро выкупила контракт Унаи Эмери, и на его место боссы "Желтой субмарины" пригласили Кике Сетьена. Да-да, того самого, который не справился с "Барселоной" и последние два года просидел без работы. Рисковые парни эти "Подводники".
Роналду вернулся к тренировкам с первой командой "МЮ"
Похоже, конфликт с тренером улажен - по крайней мере, на некоторое время. Вчера Криштиану уже вовсю тренировался с первой командой "Юнайтед" и, судя по всему, сыграет в четверг в Лиге Европы против "Шерифа". В этом сезоне у ветерана есть практика только в таких матчах - на грандов Эрик тен Хаг его уже не ставит.
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