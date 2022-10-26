Шахтер гарантировал евровесну, семь голов ПСЖ, подозрение для Павелко. Главные новости за 25 октября

Украинцы имели некоторое преимущество и даже создали идеальный момент, дабы вырвать победу, однако Даниил Сикан промазал по пустым воротам. Бывает. В любом случае, даже 1:1 гарантировали "Шахтеру" евровесну. Ну, а чтоб выступить в плей-офф ЛЧ, команде Игора Йовичевича теперь надо побеждать "РБ Лейпциг" в последнем туре.

"Челси" обеспечил себе плей-офф гостевой победой над прямым конкурентом - "РБ Зальцбург" (2:1). В этой же группе улучшил свои позиции, но пока ничего не гарантировал "Милан", разбивший на выезде "Динамо Загреб" (4:0). "Боруссия Д" выгрызла путевку, остановив "Ман Сити" (0:0), а вот "ПСЖ" и "Бенфика" в честь выхода в плей-офф устроили шоу - Париж дома разбил "Маккаби" 7:2, а "Орлы" перестреляли "Ювентус" 4:3. Ну, и еще отмечаем победу "РБ Лейпциг" над немотивированным "Реалом" (3:2) - неприятная новость для "Шахтера".

Еще один повод для радости в донецком клубе. "Шахтер" U-19 во втором тайме дожал сверстников из "Селтика", и теперь сыграет в 1/16 Юношеской лиги УЕФА. Проскочить напрямую в 1/8 уже не выйдет - первое место в квартете себе обеспечил "Реал", но и без того результат очень и очень достойный.

Этой новостью шокировал интернет журналист Константин Андриюк. По его информации, для шефа УАФ уже готово подозрение в уголовном производстве, и как только он пересечет границу, его ждут неприятности. Слабо верится, что Павелко никогда не вернется домой, поэтому слова Андриюка мы сможем проверить уже совсем скоро.

Полуфиналист минувшей ЛЧ неожиданно сменил тренера. "Астон Вилла" за 6 млн евро выкупила контракт Унаи Эмери, и на его место боссы "Желтой субмарины" пригласили Кике Сетьена. Да-да, того самого, который не справился с "Барселоной" и последние два года просидел без работы. Рисковые парни эти "Подводники".

Похоже, конфликт с тренером улажен - по крайней мере, на некоторое время. Вчера Криштиану уже вовсю тренировался с первой командой "Юнайтед" и, судя по всему, сыграет в четверг в Лиге Европы против "Шерифа". В этом сезоне у ветерана есть практика только в таких матчах - на грандов Эрик тен Хаг его уже не ставит.