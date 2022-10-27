Фиаско Барселоны и Атлетико, разгром от Урагана. Главные новости за 26 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за среду, 26 октября

Каталонцы за два тура до завершения группового этапа сохраняли еще теоретические шансы на выход в плей-офф, но в среду они рассеялись. Сначала "Интер" разгромил "Викторию" 4:0 (дубль Джеко, Мхитарян и Лукаку), а затем сама "Барселона" провалилась в домашнем матче с "Баварией". Мюнхенцы забили три сухих мяча (Мане, Чупо-Мотинг, Павар) и отправили команду Хави в Лигу Европы.

Матрасники провели феерический матч против "Байера" и еще могли бы побороться за место среди 16 лучших команд Европы, но упустили идеальный шанс. Во время игры леверкузенцы дважды выходили вперед и дважды "Атлетико" забивал в ответ. Уже после финального свистка арбитр просмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота "Байера", но Карраско его не реализовал. 2:2 и "Атлетико" уже не сможет догнать "Порту", разгромившего "Брюгге" 4:0. Именно португальская и бельгийская команды выходят из группы В в плей-офф, тогда как "Атлетико" и "Байер" в последнем туре еще будут заочно соревноваться за третье место.

Команда Клоппа имела лишь теоретические шансы не выйти из группы А, она подтвердила свой статус фаворита в игре с "Аяксом". Мерсисайдцы забили сопернику три сухих мяча – отличились Нуньес, Салах и Эллиот. "Наполи", вышедший в плей-офф еще в прошлом туре, также разгромил "Рейнджерс" 3:0. В группе D очень запутанная ситуация. "Айнтрахт" победил "Марсель" 2:1, "Тоттенхэм" сыграл вничью со "Спортингом" 1:1. Таким образом, перед последним туром у всех четырех команд есть шансы на плей-офф.

Ивано-Франковский "Ураган" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов против румынского клуба "Юнайтед Галац". И стартовал сверхмощно, разгромив соперника 5:0. Учитывая, что из группы выходят три команды, "Ураган" уже существенно приблизился к выполнению задания. В четверг иванофранковцы сыграют с "Бенфикой", а в субботу – с венгерским "Халадашем".

Речь о юношеских командах и Юношеской лиге УЕФА, что тоже, согласитесь, очень почетно. Львовяне первый матч второго раунда играли на выезде и уже сделали серьезный шаг к общей победе. Столярчук забил быстрый мяч, через три минуты стамбульцы забили сами себе, в середине первого тайма один гол отыграли, но Добрянский после перерыва восстановил преимущество – 1:3 в пользу "Руха". Ответный матч запланирован на 2 ноября.

Правоохранительные органы Испании ранее задержали мужчину, который планировал атаковать Камп Ноу во время Эль Класико. Террорист-неудачник, завербованный ИГИЛ, хотел совершить теракт с помощью дрона, начиненного взрывчаткой. В конце концов, суд приговорил его к трем годам заключения.