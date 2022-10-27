Фиаско Барселоны и Атлетико, разгром от Урагана. Главные новости за 26 октября
А также успех юношей Руха и выход Ливерпуля в плей-офф
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за среду, 26 октября
Барселона окончательно вылетела из Лиги Чемпионов
Каталонцы за два тура до завершения группового этапа сохраняли еще теоретические шансы на выход в плей-офф, но в среду они рассеялись. Сначала "Интер" разгромил "Викторию" 4:0 (дубль Джеко, Мхитарян и Лукаку), а затем сама "Барселона" провалилась в домашнем матче с "Баварией". Мюнхенцы забили три сухих мяча (Мане, Чупо-Мотинг, Павар) и отправили команду Хави в Лигу Европы.
Атлетико тоже не будет в 1/8 финала ЛЧ
Матрасники провели феерический матч против "Байера" и еще могли бы побороться за место среди 16 лучших команд Европы, но упустили идеальный шанс. Во время игры леверкузенцы дважды выходили вперед и дважды "Атлетико" забивал в ответ. Уже после финального свистка арбитр просмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота "Байера", но Карраско его не реализовал. 2:2 и "Атлетико" уже не сможет догнать "Порту", разгромившего "Брюгге" 4:0. Именно португальская и бельгийская команды выходят из группы В в плей-офф, тогда как "Атлетико" и "Байер" в последнем туре еще будут заочно соревноваться за третье место.
Ливерпуль вышел в плей-офф
Команда Клоппа имела лишь теоретические шансы не выйти из группы А, она подтвердила свой статус фаворита в игре с "Аяксом". Мерсисайдцы забили сопернику три сухих мяча – отличились Нуньес, Салах и Эллиот. "Наполи", вышедший в плей-офф еще в прошлом туре, также разгромил "Рейнджерс" 3:0. В группе D очень запутанная ситуация. "Айнтрахт" победил "Марсель" 2:1, "Тоттенхэм" сыграл вничью со "Спортингом" 1:1. Таким образом, перед последним туром у всех четырех команд есть шансы на плей-офф.
Ураган успешно стартовал в Лиге Чемпионов
Ивано-Франковский "Ураган" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов против румынского клуба "Юнайтед Галац". И стартовал сверхмощно, разгромив соперника 5:0. Учитывая, что из группы выходят три команды, "Ураган" уже существенно приблизился к выполнению задания. В четверг иванофранковцы сыграют с "Бенфикой", а в субботу – с венгерским "Халадашем".
Рух переиграл Галатасарай
Речь о юношеских командах и Юношеской лиге УЕФА, что тоже, согласитесь, очень почетно. Львовяне первый матч второго раунда играли на выезде и уже сделали серьезный шаг к общей победе. Столярчук забил быстрый мяч, через три минуты стамбульцы забили сами себе, в середине первого тайма один гол отыграли, но Добрянский после перерыва восстановил преимущество – 1:3 в пользу "Руха". Ответный матч запланирован на 2 ноября.
В Испании осудили мужчину, готовившего теракт на Эль Класико
Правоохранительные органы Испании ранее задержали мужчину, который планировал атаковать Камп Ноу во время Эль Класико. Террорист-неудачник, завербованный ИГИЛ, хотел совершить теракт с помощью дрона, начиненного взрывчаткой. В конце концов, суд приговорил его к трем годам заключения.
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