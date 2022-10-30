Шахтер играет вничью, Миколенко хвалят, Ливерпуль проигрывает. Главные новости за 29 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 29 октября

Это был центральный матч уик-энда в чемпионате Украины – встречались вторая ("Шахтер") и третья ("Александрия") команды на момент начала тура. Уже на пятой минуте Цуриков вывел александрийцев вперед. Затем на час возникла пауза из-за воздушной тревоги, после которой Михайличенко восстановил равновесие. В начале второго тайма Тейлор получил вторую желтую, но Мудрик с паса Петряка все же вывел "Шахтер" вперед. Это была 82-я минута. А на 86-й Демченко восстановил статус-кво - 2:2 в итоге и горняки рискуют отстать от "Днепра-1", если тот победит "Черноморец".

Еще один матч сыграли "Ворскла" и "Минай". В середине первого тайма счет открыл албанский легионер Сефери, а в середине второго Марлисон закрепил преимущество команды Виктора Скрипника. У закарпатцев ответных аргументов не нашлось. "Ворскла" благодаря набранным очкам поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

В первой лиге никто не может остановить клуб из Житомира. В этот раз "Полесье" обыграло "Мариуполь" 2:0. Голами отличились Гитченко и Кушниренко. В группе А также сыграли "Нива" и "Прикарпатье" – тернопольчане победили 4:0 и закрепились на четвертом месте. В группе Б оба матча завершились вничью 1:1 – "Металлурга" с "Полтавой", а также "Горняка-Спорт" со "Скоруком".

Виталий Миколенко получил похвалу от тренера "Эвертона" Фрэнка Лампарда после матча с "Фулхэмом", завершившимся ничьей 0:0. По статистике у украинца лучшая оценка среди полевых игроков. Также впервые в АПЛ в заявку на матч "Брентфорда" попал Егор Ярмолюк. В Шотландии во второй игре подряд отличился Николай Кухаревич - его "Хиберниан" победил "Сент-Миррен" 3:0. Андрей Ярмоленко заставил соперника ошибиться и забить в свои ворота, но "Аль-Айн" Сергея Реброва проиграл 1:2 "Шабаб Аль-Ахли" и скатился на седьмое место в турнирной таблице.

Команда Гвардиолы играла с "Лестером" без Холанда, но выиграла 1:0 благодаря идеальному удару со штрафного от Де Брюйне. Этот результат позволил "Сити" обойти "Арсенал", который свой матч сыграет в воскресенье. А вот "Челси" неожиданно проиграл команде своего нынешнего тренера – "Брайтону". Теперь коллектив Де Дзерби победил 4:1. Впервые за полтора года проиграл на "Энфилде" "Ливерпуль" – мерсисайдцы уступили "Лидсу" 1:2. А вот "Тоттенхэм" продемонстрировал характер и проигрывая "Борнмуту" 0:2 не только отыгрался, но и забил победный гол. Шпоры третьи в турнирной таблице.

Каталонцы владели преимуществом, но единственный гол Левандовский забил на 90+3-й минуте. А вот "Атлетико" на 90+9 пропустил третий и проиграл "Кадису" 2:3. Матрасники отстали от пары лидеров уже на восемь очков. Снова проиграла "Севилья" – на этот раз "Райо Вальекано" 0:1.

Неаполитанцы удивляют в нынешнем сезоне. Причем во всех турнирах. В этот раз они разбили "Сассуоло" 4:0. Хет-трик у Осимхена, а Кварацхелия забил гол и отдал два результативных паса. "Наполи" оторвался от "Милана" на шесть очков. "Ювентус" выстрадал победу над "Лечче" - 0:1, а "Интер" легко разобрался с "Сампдорией" 3:0.

Конечно, "Унион Берлин" еще может вернуть лидерство, если сегодня обыграет "Боруссию" из Менхенгладбаха. Но уже будет ощущать давление "Баварии", которая разбила в субботу "Майнц" 6:2. Примечательно, что в составе мюнхенцев отличились шесть разных футболистов. Соперник "Шахтера" по Лиге Чемпионов "Лейпциг" обыграл "Байер" 2:0, а "Боруссия" на выезде одолела "Айнтрахт" 1:2.