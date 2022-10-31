Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 30 октября

Команда Кучера воспользовалась ничьей горняков с александрийцами – в воскресенье днепряне победили "Черноморец". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Пихаленком. Таким образом, "Днепр-1" оторвался от "Шахтера" уже на пять очков, хотя дончане имеют на один сыгранный матч меньше.

Уже на девятой минуте Максим Прядун открыл счет – это был его шестой гол с начала чемпионата. Но в следующем туре форвард "Металлиста" не сыграет, поскольку заработал красную карточку. Именно после удаления Прядуна "Львов" смог перехватить инициативу и отыграться – ответный гол забил Ременяк. 1:1 в итоге "Металлист" поднялся на четвертое место, "Львов" остался 14-м.

Определяющими стали две минуты в первом тайме, когда оборона команды Юрия Вернидуба перестала играть. Сначала этим воспользовался Ванат, а затем он помог забить Буяльскому. Гол Дебелко перед перерывом, казалось, обеспечил интригу на второй тайм. Однако "Кривбассу" не удалось навязать борьбу киевлянам – Буяльский оформил дубль, а Цыганков еще и не реализовал пенальти. 3:1 в итоге "Динамо" идет седьмым.

В Первой лиге состоялось два матча. В Черновцах "Буковина" дала бой, но все же уступила "Карпатам". Палагнюк забил с пенальти, но Дуць сравнял, а Шах забил победный для львовян гол. "Карпаты" идут вторыми в группе А, отставание от "Полесья" составляет шесть очков. В группе Б единоличным лидером стала "Оболонь", победившая "Чернигов" 3:1 благодаря хет-трику Батальского.

Второй раз в сезоне королевский клуб не смог одержать победу в рамках чемпионата. На этот раз выстояла "Жирона". Винисиус открыл счет на 70-й минуте, но Стуани под конец игры сравнял ударом с пенальти. Также заслуживает внимания удаление Крооса уже в компенсированное время за вторую желтую. Это первая красная карточка немца в его карьере! По итогам тура отставание "Барсы" от "Реала" сократилось до одного очка. Также отметим победу "Атлетика" над "Вильярреалом" 1:0. Баски идут шестыми, желтая субмарина – восьмая.

Канониры принимали "Ноттингем" и не оставили никаких шансов лесникам – 5:0. Героем встречи стал Рисс Нельсон, для которого это был первый матч в текущем чемпионате – он оформил дубль и отдал результативную передачу. Зинченко снова не играл. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" благодаря голу Рашфорда и опередил в турнирной таблице "Челси".

Красно-черные уступили на выезде "Торино" со счетом 1:2. Таким образом, по итогам 12 тура их отставание от "Наполи" составляет уже шесть очков. Второй в турнирной таблице идет "Аталанта". Команда из Бергамо спокойно обыграла "Эмполи" - 0:2 (Хатебур и Лукман). Малиновский вышел на замену на 65-й минуте.

В субботу "Бавария" вышла в лидеры Бундеслиги, разгромив "Майнц". Но в воскресенье свой матч сыграл "Унион Берлин". Его соперником была "Боруссия" из Менхенгладбаха. Гости вышли вперед в первом тайме, "Унион" отыгрался на 79-й минуте, а на 90+7 забил победный гол. Берлинцы снова идут первыми, опережая "Баварию" на один балл.