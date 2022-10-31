Официально. Босния и Герцеговина отказалась играть товарищеский матч с россией

Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла решение не проводить товарищеский матч с командой россии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Игра должна была состояться 19 ноября в санкт-петербурге.

Кроме того, в заявлении отмечается, что президент боснийской федерации Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на неопределенно время.

Напомним, ранее против проведения матча высказывались ряд игроков Боснии и Герцеговины, таких как Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Кроме того, идею товарищеского матча с россией не поддержала мэр столицы Боснии – Сараево Бенджамина Карич.