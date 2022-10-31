Трехкратный обладатель ЗМ плюс художник из Мадрида. Сегодня День рождения у Ван Бастена и Гути

Марко ван Бастен родился 31 октября 1964 года в Утрехте. Нидерландский футболист и футбольный тренер. Трехкратный обладатель "Золотого мяча". В настоящее время является техническим директором ФИФА. Ван Бастен выступал за "Аякс", "Милан" и сборную Нидерландов.

Голландец – чемпион Нидерландов, Италии и Европы, он входит в список ФИФА 100 и был введен в Зал славы итальянского футбола. Ван Бастен и Гуллит расписались в воротах сборной СССР в финале ЕВРО-1988 (0:2).

Хосе Мария Гутьеррес Эрнандес родился 31 октября 1976 года в Мадриде, более известный как Гути – испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника за "Реал", "Бешикташ" и сборную Испании. С 2019-го по 2020-й год работал главным тренером клуба "Альмерия".

Гути выиграл с мадридцами чемпионат Испании, Суперкубок страны, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладал высочайшей культурой паса. За всю клубную карьеру он отдал 73 ассиста.

Отметим, что также сегодня День рождения празднуют молодые футбольные таланты – Ансу Фати (20) и Маркус Рашфорд (25).