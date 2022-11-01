Обращение УАФ к ФИФА, проблемы Реброва, претендент на Матвиенко. Главные новости за 31 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 31 октября

10-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Коваливке. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва "Колос" открыл счет усилиями Ильина. Потом преимущество удвоил Чоботенко. Ответить хоть чем-то "Верес" не смог – 2:0. Благодаря этой победе "Колос" поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Украинская Ассоциация Футбола обратилась к ФИФА с призывом исключить Иран из списка участников Чемпионата мира 2022 через помощь, оказываемую Тегераном России в совершении агрессии против Украины. Как известно, россияне бомбят украинский народ иранскими дронами-камикадзе. Также УАФ призывает исключить РФ из рядов ФИФА и УЕФА. Как известно, российские клубы и сборные отстранены от любых соревнований под эгидой обеих организаций, но сама Россия остается их членом.

После кампании возмущения среди футболистов, болельщиков и экспертов футбольный союз Боснии и Герцеговины решил отказаться от товарищеского матча с Россией. Вернее, официальная формулировка звучит – "перенести на неопределенный срок". В то же время ФИФА продала российской телекомпании "Матч ТВ" права на трансляцию ЧМ-2022, которая состоится в ноябре-декабре в Катаре.

Его команда не слишком убедительно стартовала в новом сезоне. В восьми матчах "Аль-Айн" набрал 13 очков, а после поражения в воскресенье упал на восьмое место в турнирной таблице. Болельщики сразу же потребовали отставки Реброва. Но руководство клуба выразило поддержку в адрес украинского специалиста, выпустив официальное заявление. В любом случае Сергею Станиславовичу следует как можно скорее исправить ситуацию.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба не сможет сыграть на Мундиале из-за проблем со здоровьем. Как известно, он долго лечился из-за операции на мениске. А затем на фоне длительного отсутствия нагрузок получил еще и мышечную травму бедра. Так что трехцветным придется защищать титул чемпиона без Поля.

Одно из авторитетных английских изданий сообщает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заинтересован в приобретении своего бывшего подопечного Николая Матвиенко. Сообщается, что итальянец хочет купить его уже зимой. Если руководство клуба одобрит трансферную цель, Брайтон сможет предложить 20 млн евро за защитника.

В Италии доигрывали 12-й тур. В частности, "Рома" играла на выезде с "Вероной". Хозяева открыли счет в середине первого тайма – отличился Давидович, но он же получил красную карточку. Перед перерывом Дзаниоло восстановил равновесие. Но дожать соперника римляне смогли лишь в конце матча – голы Вольпато на 88-й и Эль-Шаарави на 90+2-й позволили победить 1:3 и вернуться на четвертое место в турнирной таблице.