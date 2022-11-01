Обращение УАФ к ФИФА, проблемы Реброва, претендент на Матвиенко. Главные новости за 31 октября
А также победа Колоса, отказ Боснии и потеря Франции перед ЧМ
Фото: facebook.com/alainfcae
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 31 октября
Колос победил Верес
10-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Коваливке. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва "Колос" открыл счет усилиями Ильина. Потом преимущество удвоил Чоботенко. Ответить хоть чем-то "Верес" не смог – 2:0. Благодаря этой победе "Колос" поднялся на пятое место в турнирной таблице.
УАФ обратилась к ФИФА по поводу Ирана
Украинская Ассоциация Футбола обратилась к ФИФА с призывом исключить Иран из списка участников Чемпионата мира 2022 через помощь, оказываемую Тегераном России в совершении агрессии против Украины. Как известно, россияне бомбят украинский народ иранскими дронами-камикадзе. Также УАФ призывает исключить РФ из рядов ФИФА и УЕФА. Как известно, российские клубы и сборные отстранены от любых соревнований под эгидой обеих организаций, но сама Россия остается их членом.
Босния отказалась играть с россиянами, но те смогут посмотреть ЧМ
После кампании возмущения среди футболистов, болельщиков и экспертов футбольный союз Боснии и Герцеговины решил отказаться от товарищеского матча с Россией. Вернее, официальная формулировка звучит – "перенести на неопределенный срок". В то же время ФИФА продала российской телекомпании "Матч ТВ" права на трансляцию ЧМ-2022, которая состоится в ноябре-декабре в Катаре.
У Сергея Реброва возникли проблемы в ОАЭ
Его команда не слишком убедительно стартовала в новом сезоне. В восьми матчах "Аль-Айн" набрал 13 очков, а после поражения в воскресенье упал на восьмое место в турнирной таблице. Болельщики сразу же потребовали отставки Реброва. Но руководство клуба выразило поддержку в адрес украинского специалиста, выпустив официальное заявление. В любом случае Сергею Станиславовичу следует как можно скорее исправить ситуацию.
Погба пропустит чемпионат мира
Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба не сможет сыграть на Мундиале из-за проблем со здоровьем. Как известно, он долго лечился из-за операции на мениске. А затем на фоне длительного отсутствия нагрузок получил еще и мышечную травму бедра. Так что трехцветным придется защищать титул чемпиона без Поля.
Де Дзерби хочет пригласить Матвиенко
Одно из авторитетных английских изданий сообщает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заинтересован в приобретении своего бывшего подопечного Николая Матвиенко. Сообщается, что итальянец хочет купить его уже зимой. Если руководство клуба одобрит трансферную цель, Брайтон сможет предложить 20 млн евро за защитника.
Рома поднялась в ТОП-4 Серии А
В Италии доигрывали 12-й тур. В частности, "Рома" играла на выезде с "Вероной". Хозяева открыли счет в середине первого тайма – отличился Давидович, но он же получил красную карточку. Перед перерывом Дзаниоло восстановил равновесие. Но дожать соперника римляне смогли лишь в конце матча – голы Вольпато на 88-й и Эль-Шаарави на 90+2-й позволили победить 1:3 и вернуться на четвертое место в турнирной таблице.
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