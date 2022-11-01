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Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022

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Валлийцы хотят, чтобы их команду называли Камри

Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022

Фото: Soccer, football or whatever

Новина українською

Футбольная ассоциация Уэльса провела провела неофициальные консультации с УЕФА по поводу смены названия, сообщает BBC.

Новое название будет Камри (Cymru). Именно так называется Уэльс на валлийском языке.

"Команда всегда должна называться Камри, именно так мы ее называем здесь", – сказал исполнительный директор футбольной ассоциации Ноэль Муни.

Сообщается, что на ЧМ-2022 в Катар сборная Уэльса поедет под своим действующим названием. Но в 2023 году футбольная ассоциация Уэльса намерена провести обсуждение по поводу смены названия.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США. К слову, валлийцы обыграли сборную Украины в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира-2022.

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В статье: Уэльс
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Источник:
BBC Sport

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