Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022

Футбольная ассоциация Уэльса провела провела неофициальные консультации с УЕФА по поводу смены названия, сообщает BBC.

Новое название будет Камри (Cymru). Именно так называется Уэльс на валлийском языке.

"Команда всегда должна называться Камри, именно так мы ее называем здесь", – сказал исполнительный директор футбольной ассоциации Ноэль Муни.

Сообщается, что на ЧМ-2022 в Катар сборная Уэльса поедет под своим действующим названием. Но в 2023 году футбольная ассоциация Уэльса намерена провести обсуждение по поводу смены названия.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США. К слову, валлийцы обыграли сборную Украины в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира-2022.