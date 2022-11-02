Ливерпуль взял реванш, Атлетико опозорился, а Реброва сватают в сборную. Главные новости за 1 ноября

Запала "Марселя" хватило только на тайм, а дальше французы по делу проиграли "Тоттенхэму" (1:2) и заняли последнее место в группе. Из их квартета в плей-офф ЛЧ вышли "Шпоры" и еще "Айнтрахт", проявивший характер на поле "Спортинга" (2:1) - португальцы теперь сыграют в ЛЕ. Также отмечаем вылет из еврокубков "Атлетико" - этому поспособствовало поражение от "Порту" (1:2). В этой группе "Драконы" и "Брюгге" вышли в плей-офф, а "Байер" продолжит путь в ЛЕ.

В этих матчах особой интриги не было, но отмечать надо. Так, "Ливерпуль" после поражения 1:5 на старте ЛЧ доказал, что может бить "Наполи" - 2:0. "Бавария" без нервов и на классе одолела "Интер" - здесь отмечаем феноменальную форму Чупо-Мотинга. Ну, а касательно "Барселоны", то она перед вылетом в ЛЕ напоследок пошумела в Чехии, обыграв местную "Викторию" благодаря вдохновенной игре молодежи (4:2).

А если точнее, то с 1 января - такую информацию распространил YouTube-канал ТаТоТаке. У Реброва не клеятся дела в ОАЭ, где его "Аль-Айн" занимает лишь 8-е место. В свете этого украинца могут и отпустить посреди сезона, что было бы очень кстати для сборной, оставшейся без тренера после истечения контракта с Александром Петраковым.

Дело рассматривает Голосеевский суд Киева, и пока вердикта нет. Генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в хищении денег УЕФА, полученных на развитие футбола в Украине. Также он проходит подозреваемым и свидетелем в ряде других дел. Ранее легенды украинского футбола, устроившиеся на работу в УАФ, Олег Протасов и Анатолий Демьяненко называли эти дела "местью россии", но сейчас оба подозрительно молчат. Неужели, дело не в кремле?

А вот тут без шуток, ведь у одного из лидеров сборной Украины сложная ситуация. Отношения Руслана с тренером "Аталанты" Джанпьеро Гасперини достигли дна, и как пишет Calciomercato, в январе хавбека попробует подписать квартет клубов - "Тоттенхэм", "Ноттингем", "Вест Хэм" и "Марсель". Вне сомнений, любой из этих вариантов лучше, чем конфликтовать и сидеть в Бергамо, поэтому ждем новостей.

Ну, и еще раз об УАФ. Журналист Константин Андриюк утверждает, что Президент Владимир Зеленский зарубил идею Андрея Павелко об онлайн-выборах главы УАФ - дескать, неправильно это. Ранее Андриюк также писал, что Павелко находится за границей из-за уголовных дел против него в Украине. Получается, чтобы переизбраться на второй срок чиновнику таки придется вернуться, хотя есть риск разделить судьбу Записоцкого. Тревожно.