Ливерпуль взял реванш, Атлетико опозорился, а Реброва сватают в сборную. Главные новости за 1 ноября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 1 ноября
Фото: facebook.com/alainfcae
Развязка групп ЛЧ: "Марсель" и "Атлетико" - главные неудачники, "Байер" идет в ЛЕ
Запала "Марселя" хватило только на тайм, а дальше французы по делу проиграли "Тоттенхэму" (1:2) и заняли последнее место в группе. Из их квартета в плей-офф ЛЧ вышли "Шпоры" и еще "Айнтрахт", проявивший характер на поле "Спортинга" (2:1) - португальцы теперь сыграют в ЛЕ. Также отмечаем вылет из еврокубков "Атлетико" - этому поспособствовало поражение от "Порту" (1:2). В этой группе "Драконы" и "Брюгге" вышли в плей-офф, а "Байер" продолжит путь в ЛЕ.
"Ливерпуль" взял реванш у "Наполи", "Барса" и "Бавария" подтвердили статус
В этих матчах особой интриги не было, но отмечать надо. Так, "Ливерпуль" после поражения 1:5 на старте ЛЧ доказал, что может бить "Наполи" - 2:0. "Бавария" без нервов и на классе одолела "Интер" - здесь отмечаем феноменальную форму Чупо-Мотинга. Ну, а касательно "Барселоны", то она перед вылетом в ЛЕ напоследок пошумела в Чехии, обыграв местную "Викторию" благодаря вдохновенной игре молодежи (4:2).
Ребров может возглавить сборную Украины уже зимой
А если точнее, то с 1 января - такую информацию распространил YouTube-канал ТаТоТаке. У Реброва не клеятся дела в ОАЭ, где его "Аль-Айн" занимает лишь 8-е место. В свете этого украинца могут и отпустить посреди сезона, что было бы очень кстати для сборной, оставшейся без тренера после истечения контракта с Александром Петраковым.
Прокуратура просит 90 млн гривен залога генеральному секретарю УАФ
Дело рассматривает Голосеевский суд Киева, и пока вердикта нет. Генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в хищении денег УЕФА, полученных на развитие футбола в Украине. Также он проходит подозреваемым и свидетелем в ряде других дел. Ранее легенды украинского футбола, устроившиеся на работу в УАФ, Олег Протасов и Анатолий Демьяненко называли эти дела "местью россии", но сейчас оба подозрительно молчат. Неужели, дело не в кремле?
За Малиновского в январе поборются четыре европейских клуба
А вот тут без шуток, ведь у одного из лидеров сборной Украины сложная ситуация. Отношения Руслана с тренером "Аталанты" Джанпьеро Гасперини достигли дна, и как пишет Calciomercato, в январе хавбека попробует подписать квартет клубов - "Тоттенхэм", "Ноттингем", "Вест Хэм" и "Марсель". Вне сомнений, любой из этих вариантов лучше, чем конфликтовать и сидеть в Бергамо, поэтому ждем новостей.
Онлайн-выборов президента УАФ не допустил Зеленский. Павелко придется возвращаться
Ну, и еще раз об УАФ. Журналист Константин Андриюк утверждает, что Президент Владимир Зеленский зарубил идею Андрея Павелко об онлайн-выборах главы УАФ - дескать, неправильно это. Ранее Андриюк также писал, что Павелко находится за границей из-за уголовных дел против него в Украине. Получается, чтобы переизбраться на второй срок чиновнику таки придется вернуться, хотя есть риск разделить судьбу Записоцкого. Тревожно.
Популярное сейчас
- Успокоительное для души. Ливерпуль - Наполи 2:0. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Виктория - Барселона 2:4. Без интриги, зато весело
- В магазинах Херсона начала появляться иранская продукция
- Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 06:50 Зарубежные Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- 07:28 Зарубежные Шахтер играет вничью, Миколенко хвалят, Ливерпуль проигрывает. Главные новости за 29 октября
- 06:35 Украинские Яркая победа Зари, Аталанта готова продать Малиновского. Главные новости за 28 октября