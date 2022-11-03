Невесёлая сказка Шахтёра, свершение Бенфики и возвращение Милана. Главные новости за 2 ноября

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 2 ноября.

"Шахтёр" завершил групповой этап Лиги Чемпионов на минорной ноте, проиграв 0:4. "Горнякам" обязательно нужно было снова обыгрывать "РБ Лейпциг", чтобы попасть в плей-офф раунд. Вместо этого "красные быки" добились впечатляющего сухого реванша с голом Нкунку до перерыва, и ещё тремя после него. В параллельной встрече "Реал" уничтожил "Селтик" (5:1), гарантировав себе первую строчку в квартете.

"Бенфика" удивительным образом выиграла группу H благодаря голу Жоау Мариу на 90+2 минуте в матче с "Маккаби" (1:6). "ПСЖ" параллельно минимально обыграл "Ювентус" (1:2). Таким образом у "Бенфики" с "ПСЖ" получились идентичные показатели по очкам (14), разнице мячей (16:7) и это при полном равенстве в личных встречах (1:1, 1:1). Португальцам присудили первую строчку по шестому дополнительному показателю, а именно количеству гостевых голов (9:6). Теперь Париж рискует попасть в 1/8 финала на "Ман Сити", "Реал", "Баварию" или "Челси".

"Милан" разгромил "РБ Зальцбург" (4:0) в последнем туре группы Е, обеспечив тем самым вторую строчку в группе. Таким образом "россонери" впервые за 9 лет сыграют в плей-офф раунде Лиги Чемпионов. Подопечным Стефано Пиоли в этом встрече было достаточно ничьей, но миланцы перестраховались, и забили 4. Главным героем стал Оливье Жиру с дублем из голом и голевых передач. В параллельной встрече "Челси" взял реванш у "Динамо" Загреб (2:1).

Александр Зинченко вернулся к тренировкам. Перед матчем с "Цюрихом" в Лиге Европы инвертированный вингбек занимался по индивидуальной программе. Напомним, украинец не играл с 1 октября, получив рецидив травмы икроножной мышцы в дерби с "Тоттенхэмом". Из-за повреждения Зинченко пропустил 7 матчей во всех турнирах.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу 2022 года. В Украине турнир будут транслировать местные телеканалы "Суспільного мовлення", Радіо Промінь, сайт "Суспільне Спорт" и медиасервис MEGOGO. Об этом сообщает "Суспільне". "Суспільне" будет показывать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO покажет все 64 матча в прямом эфире, в том числе 18 эксклюзивно.