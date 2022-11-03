Гуд Ибенинг. Сегодня празднует День рождения Унаи Эмери

Унаи Эмери Эчегойен родился 3 ноября 1971 года. На данный момент Эмери возглавляет "Астон Виллу". Будучи главным тренером "Валенсии", трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016-й тренировал "Севилью", с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы УЕФА.

С 2018 года по 2019-й возглавлял английский "Арсенал", который смог вывести в финал Лиги Европы. 23 июля 2020 года был назначен на пост главного тренера "Вильярреала". По окончании первого сезона с новой командой в четвертый раз стал победителем Лиги Европы, а в 2022 году сумел дойти с клубом до полуфинала Лиги чемпионов, обойдя итальянский "Ювентус" и немецкую "Баварию".

Также Эмери тренировал "ПСЖ" – с французским грандом Унаи взял полный комплект медалей и кубков на внутренней арене.