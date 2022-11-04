Обладатель Золотого мяча и свиной головы: сегодня празднует юбилей Луиш Фигу

Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу родился 4 ноября 1972 года в Лиссабоне, сегодня ему исполняется 50. Португальский футболист, выступал на позиции полузащитника. Был рекордсменом национальной сборной Португалии по количеству матчей, однако данный рекорд побил Криштиану Роналду.

Выступал за "Спортинг", "Барселону", мадридский "Реал" и миланский "Интер". Считается одним из лучших игроков своего поколения, занимает второе место по количеству результативных передач в истории Ла Лиги. Фигу – обладатель Золотого мяча и награды "Игрок года ФИФА".

¡Felices 5⃣0⃣ años a Luís ????????????????❗ ????



Lo celebramos viendo sus 2⃣4⃣ goles en ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ⚽



????2⃣0⃣0⃣2⃣#UCL | @LuisFigo pic.twitter.com/S8V9harGgw — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 4, 2022

Фигу является одним из немногих футболистов, которые играли как за "Барселону", так и за "Реал". Отметим, что 23 ноября 2002 года состоялась вторая игра португальца на "Камп Ноу" в составе "сливочных" – к ногам Фигу во время подачи с корнера была выброшена голова свиньи.