Обладатель Золотого мяча и свиной головы: сегодня празднует юбилей Луиш Фигу
Его уважают в Мадриде, но не любят в Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу родился 4 ноября 1972 года в Лиссабоне, сегодня ему исполняется 50. Португальский футболист, выступал на позиции полузащитника. Был рекордсменом национальной сборной Португалии по количеству матчей, однако данный рекорд побил Криштиану Роналду.
Выступал за "Спортинг", "Барселону", мадридский "Реал" и миланский "Интер". Считается одним из лучших игроков своего поколения, занимает второе место по количеству результативных передач в истории Ла Лиги. Фигу – обладатель Золотого мяча и награды "Игрок года ФИФА".
¡Felices 5⃣0⃣ años a Luís ????????????????❗ ????— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 4, 2022
Lo celebramos viendo sus 2⃣4⃣ goles en ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ⚽
????2⃣0⃣0⃣2⃣#UCL | @LuisFigo pic.twitter.com/S8V9harGgw
Фигу является одним из немногих футболистов, которые играли как за "Барселону", так и за "Реал". Отметим, что 23 ноября 2002 года состоялась вторая игра португальца на "Камп Ноу" в составе "сливочных" – к ногам Фигу во время подачи с корнера была выброшена голова свиньи.
Luis Figo has had a pigs head thrown at him by the Barcelona fans!! #ElClasico pic.twitter.com/9Khn1x4600— Slow Sports News (@SlowSportsNews) March 23, 2014
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