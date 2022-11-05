  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

После Таджикистана еще и Узбекистан. россия объявила очередного соперника на товарищеские матчи

Общие новости
(1 голосов)

Уровень зашкаливает

После Таджикистана еще и Узбекистан. россия объявила очередного соперника на товарищеские матчи

арт

Новина українською

Сборная россии объявила очередного спарринг-партнера на ближайшую международную паузу. Им станет сборная Узбекистана. Об этом сообщает рфс.

Контрольный поединок состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе "Пахтакор". Это будет первая встреча команд в их истории.

Напомним, что ранее сборная России объявила о проведении товарищеского матча против Таджикистана.

Отметим, что на этом список необычных конкурентов россии после полномасштабного вторжения не меняется. В этом году оккупанты провели один поединок, сыграв в сентябре с Кыргызстаном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия Узбекистан Таджикистан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде