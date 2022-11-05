После Таджикистана еще и Узбекистан. россия объявила очередного соперника на товарищеские матчи

Сборная россии объявила очередного спарринг-партнера на ближайшую международную паузу. Им станет сборная Узбекистана. Об этом сообщает рфс.

Контрольный поединок состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе "Пахтакор". Это будет первая встреча команд в их истории.

Напомним, что ранее сборная России объявила о проведении товарищеского матча против Таджикистана .

Отметим, что на этом список необычных конкурентов россии после полномасштабного вторжения не меняется. В этом году оккупанты провели один поединок, сыграв в сентябре с Кыргызстаном.