После Таджикистана еще и Узбекистан. россия объявила очередного соперника на товарищеские матчи
Уровень зашкаливает
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Сборная россии объявила очередного спарринг-партнера на ближайшую международную паузу. Им станет сборная Узбекистана. Об этом сообщает рфс.
Контрольный поединок состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе "Пахтакор". Это будет первая встреча команд в их истории.
Напомним, что ранее сборная России объявила о проведении
Отметим, что на этом список необычных конкурентов россии после полномасштабного вторжения не меняется. В этом году оккупанты провели один поединок, сыграв в сентябре с Кыргызстаном.
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