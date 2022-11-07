Победы Днепра-1 и Динамо, возвращение Зинченко, дерби в Италии. Главные новости за 6 ноября
А также главный претендент на Мудрика и смена лидера в Германии
фото - ФК Динамо Київ
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 6 ноября
Днепр-1 не отдает лидерство
Матч против "Миная" в рамках 11-го тура оказался весьма непростым для лидера чемпионата Украины. В первом тайме так и не удалось реализовать свое преимущество в забитый мяч, а в начале второго закарпатцы открыли счет усилиями Воробчака. Однако подопечные Кучера смогли собраться с мыслями и ответили тремя результативными выстрелами – отличились Сарапий, Гуцуляк и Амаш. Так что по итогам тура "Днепр-1" сохранил преимущество над "Шахтером" в пять очков.
Динамо разгромило Черноморец, Рух обыграло Кривбасс
Киевляне забили одесситам три сухих мяча. Сначала Цыганков реализовал пенальти, затем Буяльский забил с игры после паса Виктора, а в заключение Ванат опять же забил с 11-метровой отметки. 0:3 в пользу "Динамо", которое поднялось на шестое место в турнирной таблице. Параллельно "Рух" одержал волевую победу над "Кривбассом" со счетом 2:1. Волошин вывел криворожцев вперед в начале второго тайма, но быстрые голы Слюсаря и Сапуги принесли львовянам три очка.
Фавориты Первой лиги побеждают
Но эти победы совсем не были легкими. Лидер группы А житомирское "Полесье" принимал тернопольскую "Ниву". Перед перерывом комфортное преимущество обеспечили Грицюк и Шастал, но Соколов один мяч отыграл и заставил хозяев понервничать. Впрочем, все так и завершилось – 2:1. "Карпаты" пропустили быстрый гол от "Диназа", забили два в ответ, но позволили сопернику сравнять. На 90-й минуте Репета провел победный для львовян гол - 3:2. Зелено-белые отстают от "Полесья" на шесть очков. В группе Б ЛНЗ обыграл на выезде "Полтаву" – 0:1 и опередил "Оболонь", которая накануне потеряла очки. Еще в одном матче "Кремень" был сильнее "Горняка-Спорта" - 1:2.
Арсенал готов сделать предложение по Мудрику
По крайней мере, так утверждают международные футбольные инсайдеры. По их информации, лондонский клуб изучает возможность приобретения звезды "Шахтера" уже этой зимой. При этом сообщается, что донецкий клуб будет просить у своего игрока 60-65 млн евро. Также утверждается, что "Арсенал" согласовал детали личного контракта с Мудриком еще летом, но тогда "Шахтер" отклонил предложение по трансферу.
Зинченко залечил травму и сыграл в дерби
Александр не играл за "Арсенал" больше месяца, наконец-то вышел в основе на игру против "Челси". Действовал не слишком убедительно, но канониры победили благодаря голу Габриэля и вернулись на первое место. Тем временем Унаи Эмери дебютировал в должности главного тренера "Астон Виллы" - бирмингемцы обыграли МЮ 3:1. "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" – на дубль Салаха шпоры ответили только одним голом Кейна. Этим сразу же воспользовался "Ньюкасл", победивший "Саутгемптон" 1:4. Черно-белые вышли на третье место в АПЛ.
Лацио выиграл дерби, Ювентус одолел Интер
В Серии А состоялись сразу два больших матча – римское дерби и Дерби Италии. В поединке между "Ромой" и "Лацио" сильнее оказались орлы – они выиграли благодаря голу Фелипе Андерсона. "Лацио" поднялся на третье место в турнирной таблице. "Ювентус" забил "Интеру" дважды - отличились Рабио и Фаджоли. Старая Синьора выиграла уже четыре матча подряд в рамках Серии А и поднялась на пятую строчку.
В Бундеслиге сменился лидер
Если быть точным, то "Баварии" сдвинула "Унион" с первого места еще в субботу. Но в воскресенье берлинцы могли вернуть лидерство, если бы обыграли "Байер". Впрочем, аптекари, проводящие крайне неоднозначный сезон, просто разнесли соперника со счетом 5:0. "Унион" упал сразу на третье место, ведь "Фрайбург" одолел "Кельн" 2:0. Сейчас у "Баварии" 28 очков, у "Фрайбурга" – 27, а у "Униона" – 26.
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