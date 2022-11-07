Победы Днепра-1 и Динамо, возвращение Зинченко, дерби в Италии. Главные новости за 6 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 6 ноября

Матч против "Миная" в рамках 11-го тура оказался весьма непростым для лидера чемпионата Украины. В первом тайме так и не удалось реализовать свое преимущество в забитый мяч, а в начале второго закарпатцы открыли счет усилиями Воробчака. Однако подопечные Кучера смогли собраться с мыслями и ответили тремя результативными выстрелами – отличились Сарапий, Гуцуляк и Амаш. Так что по итогам тура "Днепр-1" сохранил преимущество над "Шахтером" в пять очков.

Киевляне забили одесситам три сухих мяча. Сначала Цыганков реализовал пенальти, затем Буяльский забил с игры после паса Виктора, а в заключение Ванат опять же забил с 11-метровой отметки. 0:3 в пользу "Динамо", которое поднялось на шестое место в турнирной таблице. Параллельно "Рух" одержал волевую победу над "Кривбассом" со счетом 2:1. Волошин вывел криворожцев вперед в начале второго тайма, но быстрые голы Слюсаря и Сапуги принесли львовянам три очка.

Но эти победы совсем не были легкими. Лидер группы А житомирское "Полесье" принимал тернопольскую "Ниву". Перед перерывом комфортное преимущество обеспечили Грицюк и Шастал, но Соколов один мяч отыграл и заставил хозяев понервничать. Впрочем, все так и завершилось – 2:1. "Карпаты" пропустили быстрый гол от "Диназа", забили два в ответ, но позволили сопернику сравнять. На 90-й минуте Репета провел победный для львовян гол - 3:2. Зелено-белые отстают от "Полесья" на шесть очков. В группе Б ЛНЗ обыграл на выезде "Полтаву" – 0:1 и опередил "Оболонь", которая накануне потеряла очки. Еще в одном матче "Кремень" был сильнее "Горняка-Спорта" - 1:2.

По крайней мере, так утверждают международные футбольные инсайдеры. По их информации, лондонский клуб изучает возможность приобретения звезды "Шахтера" уже этой зимой. При этом сообщается, что донецкий клуб будет просить у своего игрока 60-65 млн евро. Также утверждается, что "Арсенал" согласовал детали личного контракта с Мудриком еще летом, но тогда "Шахтер" отклонил предложение по трансферу.

Александр не играл за "Арсенал" больше месяца, наконец-то вышел в основе на игру против "Челси". Действовал не слишком убедительно, но канониры победили благодаря голу Габриэля и вернулись на первое место. Тем временем Унаи Эмери дебютировал в должности главного тренера "Астон Виллы" - бирмингемцы обыграли МЮ 3:1. "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" – на дубль Салаха шпоры ответили только одним голом Кейна. Этим сразу же воспользовался "Ньюкасл", победивший "Саутгемптон" 1:4. Черно-белые вышли на третье место в АПЛ.

В Серии А состоялись сразу два больших матча – римское дерби и Дерби Италии. В поединке между "Ромой" и "Лацио" сильнее оказались орлы – они выиграли благодаря голу Фелипе Андерсона. "Лацио" поднялся на третье место в турнирной таблице. "Ювентус" забил "Интеру" дважды - отличились Рабио и Фаджоли. Старая Синьора выиграла уже четыре матча подряд в рамках Серии А и поднялась на пятую строчку.

Если быть точным, то "Баварии" сдвинула "Унион" с первого места еще в субботу. Но в воскресенье берлинцы могли вернуть лидерство, если бы обыграли "Байер". Впрочем, аптекари, проводящие крайне неоднозначный сезон, просто разнесли соперника со счетом 5:0. "Унион" упал сразу на третье место, ведь "Фрайбург" одолел "Кельн" 2:0. Сейчас у "Баварии" 28 очков, у "Фрайбурга" – 27, а у "Униона" – 26.