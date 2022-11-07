Хацкевич покинул кипрскую Кармиотиссу. С командой он отработал всего 1,5 месяца
Что-то пошло не так
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Бывший наставник "
Как сообщает Динамомания, белорусский специалист покинул свой пост еще 31 октября после поражения от АЕКа из Ларнаки со счетом 0:4, однако официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только сегодня, 7 ноября.
Официально клуб об отставке тренера еще не сообщал, но судя по соцсетям команды, тренировки в последнее время проводит Христос Харалабус.
Напомним, что 49-летний Хацкевич возглавил "Кармиотиссу" в сентябре текущего года. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего 6 матчей.
На данный момент "Кармиотисса" занимает 11-е место из 14 команд в чемпионате Кипра.
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