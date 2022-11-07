  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Хацкевич покинул кипрскую Кармиотиссу. С командой он отработал всего 1,5 месяца

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Что-то пошло не так

Хацкевич покинул кипрскую Кармиотиссу. С командой он отработал всего 1,5 месяца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич больше не является главным тренером "Кармиотиссы".

Как сообщает Динамомания, белорусский специалист покинул свой пост еще 31 октября после поражения от АЕКа из Ларнаки со счетом 0:4, однако официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только сегодня, 7 ноября.

Официально клуб об отставке тренера еще не сообщал, но судя по соцсетям команды, тренировки в последнее время проводит Христос Харалабус.

Напомним, что 49-летний Хацкевич возглавил "Кармиотиссу" в сентябре текущего года. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего 6 матчей.

На данный момент "Кармиотисса" занимает 11-е место из 14 команд в чемпионате Кипра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хацкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде