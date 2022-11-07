Хацкевич покинул кипрскую Кармиотиссу. С командой он отработал всего 1,5 месяца

Бывший наставник " Динамо " Александр Хацкевич больше не является главным тренером "Кармиотиссы".

Как сообщает Динамомания, белорусский специалист покинул свой пост еще 31 октября после поражения от АЕКа из Ларнаки со счетом 0:4, однако официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только сегодня, 7 ноября.

Официально клуб об отставке тренера еще не сообщал, но судя по соцсетям команды, тренировки в последнее время проводит Христос Харалабус.

Напомним, что 49-летний Хацкевич возглавил "Кармиотиссу" в сентябре текущего года. Под руководством белорусского специалиста команда провела всего 6 матчей.

На данный момент "Кармиотисса" занимает 11-е место из 14 команд в чемпионате Кипра.