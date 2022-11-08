Соперники для Шахтера и Днепра-1, поражение Реала. Главные новости за 7 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 7 ноября

Жребий оказался очень специфичным для украинских клубов. Оба соперника оказались из одной группы, где выступало киевское "Динамо". Итак, "Шахтер" в стыковых матчах Лиги Европы сыграет с французским "Ренном". "Днепр-1" в стыковых матчах Лиги Конференций встретится с АЕК из Ларнаки. Напомним, что именно кипрская команда выбили днепрян из квалификации Лиги Европы летом. Матчи состоятся 16 и 23 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала турниров.

Кроме ЛЕ и ЛК жеребьевка прошла и в Лиге Чемпионов. И здесь будет две пары, к которым будет приковано особое внимание. "Ливерпуль" сможет отомстить "Реалу" за поражение в прошлом финале (и киевскому, кстати), а "Бавария" перемерит на прочность парижских звезд (ПСЖ, к слову, также будет стремиться к мести за финал ЛЧ 2021). Среди прочего "Сити" будет экзаменовать "Лейпциг", а Роман Яремчук в составе "Брюгге" встретится со своей бывшей командой - "Бенфикой". В Лиге Европы особенно выделяется пара "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

13-й тур испанской Примеры закрывал матч "Райо Вальекано" – "Реал". И произошла сенсация! Хозяева забили быстрый гол, но Модрич с пенальти сравнял счет, а затем Милитао вывел сливочных вперед. Однако еще до перерыва "Райо" отыгрался – 2:2, а в середине второго тайма он заработал пенальти, который реализовал Оскар Трехо. 3:2 в пользу "Райо Вальекано", "Реал" по итогам тура отстал от "Барселоны" на два очка.

Сразу два украинских инсайдера – Виктор Вацко и Игорь Цыганик – сообщили, что "Динамо" пытается подписать новый контракт с Виктором Цыганковым. Однако тот пока не соглашается и настроен бесплатно покинуть клуб. Как известно, летом у Виктора заканчивается соглашение с киевлянами и уже в январе он сможет подписывать предварительный контракт с другими клубами. Остается напомнить, что в августе Игорь Суркис отклонил предложение "Жироны" по Цыганкову в размере 10 млн евро.

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список из 26 игроков, на которых он рассчитывает на стартующем уже 20 ноября Мундиале. Больше всего – по три игрока – делегировали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", по два от "Ливерпуля", "Арсенала" и ПСЖ, также есть представители "Сити", "Барселоны", "Челси" и других европейских клубов. Обращает на себя внимание и Дани Алвес, который едет на ЧМ в возрасте 39 лет.