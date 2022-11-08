Соперники для Шахтера и Днепра-1, поражение Реала. Главные новости за 7 ноября
А также состав Бразилии на ЧС и слухи о Цыганкове
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 7 ноября
Шахтер и Днепр-1 получили соперников в плей-офф еврокубков
Жребий оказался очень специфичным для украинских клубов. Оба соперника оказались из одной группы, где выступало киевское "Динамо". Итак, "Шахтер" в стыковых матчах Лиги Европы сыграет с французским "Ренном". "Днепр-1" в стыковых матчах Лиги Конференций встретится с АЕК из Ларнаки. Напомним, что именно кипрская команда выбили днепрян из квалификации Лиги Европы летом. Матчи состоятся 16 и 23 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала турниров.
О других результатах жеребьевок
Кроме ЛЕ и ЛК жеребьевка прошла и в Лиге Чемпионов. И здесь будет две пары, к которым будет приковано особое внимание. "Ливерпуль" сможет отомстить "Реалу" за поражение в прошлом финале (и киевскому, кстати), а "Бавария" перемерит на прочность парижских звезд (ПСЖ, к слову, также будет стремиться к мести за финал ЛЧ 2021). Среди прочего "Сити" будет экзаменовать "Лейпциг", а Роман Яремчук в составе "Брюгге" встретится со своей бывшей командой - "Бенфикой". В Лиге Европы особенно выделяется пара "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".
Реал потерпел поражение и потерял лидерство
13-й тур испанской Примеры закрывал матч "Райо Вальекано" – "Реал". И произошла сенсация! Хозяева забили быстрый гол, но Модрич с пенальти сравнял счет, а затем Милитао вывел сливочных вперед. Однако еще до перерыва "Райо" отыгрался – 2:2, а в середине второго тайма он заработал пенальти, который реализовал Оскар Трехо. 3:2 в пользу "Райо Вальекано", "Реал" по итогам тура отстал от "Барселоны" на два очка.
Цыганков не хочет оставаться в Динамо
Сразу два украинских инсайдера – Виктор Вацко и Игорь Цыганик – сообщили, что "Динамо" пытается подписать новый контракт с Виктором Цыганковым. Однако тот пока не соглашается и настроен бесплатно покинуть клуб. Как известно, летом у Виктора заканчивается соглашение с киевлянами и уже в январе он сможет подписывать предварительный контракт с другими клубами. Остается напомнить, что в августе Игорь Суркис отклонил предложение "Жироны" по Цыганкову в размере 10 млн евро.
Бразилия объявила состав на ЧМ
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список из 26 игроков, на которых он рассчитывает на стартующем уже 20 ноября Мундиале. Больше всего – по три игрока – делегировали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", по два от "Ливерпуля", "Арсенала" и ПСЖ, также есть представители "Сити", "Барселоны", "Челси" и других европейских клубов. Обращает на себя внимание и Дани Алвес, который едет на ЧМ в возрасте 39 лет.
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