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Представители УЕФА провели встречу с представителями Суперлиги

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Но консенсуса все равно нет

Представители УЕФА провели встречу с представителями Суперлиги

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Во вторник, 8 ноября официальные лица УЕФА провели встречу с представители европейских клубов и лиг и членами A22 Sports (компания, занимающаяся развитием Суперлиги). Встреча прошла в швейцарском Ньоне.

По итогам встречи УЕФА было опубликовал официальное коммюнике.

"Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином и высокопоставленными представителями национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что оппозиция самопровозглашенной Суперлиге сегодня остается единогласной, как и в апреле 2021 года.

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Согласно принципам единства европейского футбола, УЕФА и партнеры в ходе сегодняшнего обсуждения в очередной раз отвергли идею создания Суперлиги.

Участники встречи с удивлением восприняли заявление генерального директора A22 Sports, что его компания никак не представляет ни одного клуба, учитывая три клуба, которые до сих пор продолжают открыто поддерживать проект Суперлиги.

УЕФА и партнеры по-прежнему верны принципам европейского футбола, которые основаны на открытости, солидарности и меритократии и ставят спортивные принципы и общественные интересы выше привилегий и личной выгоды", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что на встрече присутствовали президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи и генеральный директор "Баварии" Оливер Кан – представители топ-клубов, не вошедших в состав Суперлиги 19 апреля 2021 года.

Отметим, что на данный момент активно поддерживают идею создания Суперлиги три клуба – "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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В статье: УЕФА Суперлига
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Источник:
УЕФА

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