Характер Барсы, сенсационный Ингулец и неудачи украинцев в Англии. Главные новости за 8 ноября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport ImagesDenis Doyle
"Барселона" укрепила лидерство в Ла Лиге волевой победой в меньшинстве
Выезды в Памплону - испытание для любого соперника, и когда Роберт Левандовский был удален за две желтые карточки посреди первого тайма, показалось, что "Барсе" уже не победить. И что же? Каталонцы продемонстрировали воистину чемпионский характер! Их отрыв от "Реала" в таблице достиг 5 очков, и кто теперь вспомнит о проигранном Эль Класико?
Серия А: "Наполи" победил без Хвичи, "Милан" оступился с новичком
В Италии в отрыв от конкурентов ушел "Наполи". Вчера "Партенопеи" даже без травмированного Кварацхелия обыграли дома "Эмполи" - 2:0. В это же время главный конкурент команды Лучано Спаллетти "Милан" сенсационно поделил очки с "Кремонезе" (0:0), не сумев реализовать ни один из множества голевых шансов. Теперь клубы разделяют аж 8 очков - и это уже серьезно.
УПЛ: "Ингулец" шокировал "Зарю", в харьковском дерби без голов
Один из аутсайдеров УПЛ "Ингулец" не просто обыграл одного из претендентов на медали "Зарю" (1:0), но и создал больше моментов и в целом сыграл лучше - кто бы мог такое вообразить? В то же время в харьковском дерби "Металлиста" и "Металлиста 1925" были удары, напряжение, два удаления, но не было главного - голов. В итоге верхняя часть таблицы по итогам дня не изменилась, и лишь внизу "Ингулец" сумел поправить положение.
"Рух" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Плей-офф Юношеской лиги УЕФА "Рух" U-19 начнет поединком против "Интера", а "Шахтер" померяется силами с "Хайдуком". Сами понимаете, кто тут фаворит и кто аутсайдер, так что от прогнозов воздержимся. Отметим лишь, что дата матчей - 7-8 февраля - удобнее для западных европейцев, а не украинцев с нашим длинным зимним перерывом.
Яремчук пропустит ближайшие матчи "Брюгге" из-за травмы
Два матча осталось сыграть "Брюгге" перед паузой на чемпионат мира, и Роман пропустит оба из-за проблем с коленом. При этом бельгийские СМИ ожидают, что Яремчук восстановится относительно быстро, так что об операции речи не идет. Пока сезон у украинца складывается откровенно плохо - он выходит на поле редко и забил лишь 2 гола за чемпиона Бельгии.
Кубок английской лиги: "Эвертон" Миколенко вылетел в третьем раунде
Виталий, как и почти все основные игроки "Ирисок", матч против "Борнмута" пропустил, и это вылилось в итоговые 4:1 в пользу "Вишен". Учитывая плохие результаты в АПЛ, Фрэнк Лампард ходит по тонкому льду. Также отмечаем вылет "Брентфорда" от "Джиллингема" из 4-го дивизиона. В этом матче за "Пчел" дебютировал украинец Егор Ярмолюк, но, как видим, избежать позора это "Брентфорду" не помогло.
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