Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 ноября.

Михаил Мудрик контактировал с руководством "Арсенала" по поводу переезда в Лондон. Об этом сообщает британский TalkSport. По информации источника, переговоры сторон прошли позитивно. Теперь дело за клубами. "Канониры" готовы подписать украинца уже в январе 2023 года. Ранее сообщалось, что переходу соотечественника может поспособствовать Александр Зинченко.

Роберт Левандовски получил Золотую бутсу от Marca. В прошлом сезоне за "Баварию" он забил 35 голов за 34 игры, таким образом набрав 70 очков. Второе место за Килианом Мбаппе – у него 28 голов в чемпионате Франции (56 очков). Третье место разделили Карим Бензема и Чиро Иммобиле, забив по 27 голов. Для Левандовского это вторая Золотая бутса кряду (41 гол в сезоне 2020/21). В текущем сезоне Роберт провел за "Барселону" 19 матчей и забил 18 голов.

Форвард "Реала" Карим Бензема попал в заявку сборной Франции на Чемпионат мира, несмотря на мышечную травму. Идентичная ситуация с его экс-партнёром Рафаэлем Вараном, выступающим за "Манчестер Юнайтед". Также в заявку попали 19-летний хавбек Эдуардо Камавинга и 36-летний нападающий Оливье Жиру. Напомним, ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. Наставник действующего чемпиона Дидье Дешам заявил, что цель Франции на ЧМ – выйти в плей-офф.

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг сомневается в том, стоит ли продолжать сотрудничество с Кике Сетьеном. Об этом сообщает COPE. Менеджера назначили 25-го октября. Он провел 5 матчей, в которых команда только однажды выиграла, один раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение. Ранее "жёлтая субмарина" отпустила Унай Эмери в "Астон Виллу".

"СК Днепр-1" укрепился в статусе лидера УПЛ, обыграв на выезде "Колос" (1:3). Победу команде принёс хет-трик Артёма Довбика. Отрыв днепрян от "Шахтёра", который в свою очередь победил "Верес" 0:2, составляет 5 очков, при этом у "горняков" есть матч в запасе. Довбик же вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ (9 голов в 11 матчах), опередив капитана "Динамо" Виталия Буяльского (8 мячей в 9 играх).